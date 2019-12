Penny Market Bastia, ladri a bocca asciutta, Mission sventa furto

E’ proprio vero eh, i ladri non vanno in ferie neanche a Natale. Ma, come accaduto al Pam di San Marco di Perugia dove, polizia e vigilanza notturna, hanno mandato in fumo il colpo, altrettanto è accaduto al Penny Market di Bastia Umbra.

IL FATTO

Nottetempo, un paio di ladri – sembra questo il numero dei malviventi – sono entrati al Penny Market di Bastia Umbra nella notte compresa tra il 23 e il 24 di dicembre. La foto, scattata da Sandro Paradisi della Mission Vigilanza, fa capire che chi voleva fare il colpo ha assalito subito la porta. Vetro spaccato e montate forzato.

COLPO IN FUMO GRAZIE ALLA MISSION

«Non sono riusciti a portar via niente – dice l’operatore di sicurezza della Mission – proprio perché la nostra pattuglia è arrivata quasi subito e il risultato, per chi voleva rubare, è stato solo quello di far danni alla porta».