Il gruppo diretto dal maestro Zavattoni torna ad esibirsi

Il gruppo diretto dal maestro – Dopo due anni di inattività, a causa delle restrizioni dovute al Covid, è tornata ad esibirsi la Banda musicale di Costano che ha eseguito il concerto di Natale lo scorso 17 dicembre nella chiesa parrocchiale. Davanti a un folto pubblico, sottolineano dalla Banda musicale, si sono esibiti cinquanta elementi spaziando dai classici natalizi a colonne sonore sino ad arrivare ai successi internazionali. Non è mancata l’originalità grazie all’esperienza e alla professionalità del nuovo direttore il maestro Stefano Zavattoni che conta importanti esperienze all’interno della Rai come arrangiatore e direttore di organici

. “Ha portato così un vento nuovo e un nuovo modo di intendere ‘fare musica’ all’interno della banda” sottolineano dal gruppo. “La Banda musicale – proseguono – si avvia ad essere un po’ più spettacolare, la partecipazione stessa della cantante Lara Pavi lo conferma. Un elogio particolare va al presidente Rodolfo Segatori che ha creduto in questo cambio di direzione e ad ogni singolo musicante per l’impegno profuso in questi tre mesi di prove”.

Durante i saluti, in occasione del concerto di Natale, il sindaco Paola Lungarotti ha voluto sottolineare la continuità nella discontinuità della Banda musicale che ha ormai alle sue spalle una tradizione di più di settant’anni. Proprio nell’ottica della prosecuzione al Centro per le attività musicali di Costano è attiva la scuola di propedeutica per banda con la quale l’auspicio è

quello di portare energie fresche. “La forza di questa associazione – sottolineano – siamo certi risieda nella sua ‘familiarità’ intesa sia come grande famiglia che come apporto di forze di intere generazioni”. La musica continua ora con l’appuntamento domenica prossima al Centro congressi di Umbriafiere alle 17.30 per il concerto dedicato al nuovo anno a ingresso libero.

