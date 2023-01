Per la festa dell’Epifania tanti gli eventi a Bastia Umbra

Per la festa dell’Epifania tanti gli eventi a Bastia Umbra. Presepe vivente il 6 a Bastia Umbra e il 7 a Costano. Estrazione della lotteria Città di Bastia 50%-50% . Befanito e Behappyfania, il concerto del Nuovo anno con la Banda Musicale di Costano.

Il 6 gennaio il giorno in cui, per tradizione, i Magi giungono alla grotta di Betlemme dove è nato Gesù Bambino e gli rendono omaggio torna il Presepe Vivente nel borgo antico dei Baglioni con le animazione scenico -teatrale itinerante nei vicoli del centro storico. Si partirà dalla Chiesa di Santa Croce e Via Garibaldi, con botteghe solidali, ore 16.00-20.30. Il 7 gennaio torna la rievocazione del Presepe vivente anche a Costano per ammirare gli antichi mestieri fino alla natività. Il 6 e il 7 gennaio sarà possibile rivivere le atmosfere autentiche del Natale con scorci animati da tanti figuranti che accompagneranno i Re Magi fino al Bambino Gesù.

Il 7 gennaio in Piazza Mazzini estrazione dei premi della Lotteria Città di Bastia 50%-50% a cura dell’Ass. Impresa e Sviluppo per Bastia in collaborazione con Confcommercio.

Il 5 Gennaio due appuntamenti per i più piccini, arriva la Befana presso il centro Sociale di Campiglione portando dolci e carbone, presso l’Auditorium Sant’Angelo con uno spettacolo di burattini. Il 6 gennaio settima edizione del Befanito a cura dell’associazione Athletic, e Behappyfania con Associazione Bastia Calcio 1924 e Accademia Calcio Bastia.

L’8 gennaio Concerto del Nuovo Anno della Banda Musicale di Costano presso Umbriafiere alle ore 17.30

Chiuderà la rassegna Natalizia il Concerto di solidarietà “La musica del cuore” con i Medici per caso, Pandora’s box, Incas, Luli Tunes, il 14 gennaio presso Umbriafiere

Tutti gli appuntamenti:

GIOVEDì 5 GENNAIO arriva la befana al Centro Sociale Campiglione 16.30. Sorprese per grandi e piccini

GIOVEDI’ 5 GENNAIO VIVA VIVA LA BEFANA. SPETTACOLO DI BURATTINI con arrivo della befana che distribuirà dolci sorprese! A cura della Ludoteca Comunale. Auditorium S.Angelo ore 16.00

VENERDI’ 6 GENNAIO – 7^ED.BEFANITO -Torneo calcio cat.Giovanissimi. 12^Memorial Famiglia Medici a cura dell’Ass. Sportiva Athletic Club Bastia. Stadio Costano Nuovo, ore 10.00-16.00. Finali 7 Gennaio Stadio Carlo Degli Esposti ore 10.00-12.00

VENERDI 6 GENNAIO – BEHAPPYFANIA Torneo calcio a 9 rivolto alla cat. Esordienti 2010.A cura della Ass. Bastia Calcio 1924 e Accademia Calcio Bastia. Stadio Ospedalicchio ore 9.00-17.00

VENERDI 6 GENNAIO PRESEPE VIVENTE A BASTIA

SABATO 7 GENNAIO PRESEPE VIVENTE A COSTANO organizzato dall’Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano (spazio Sagra della Porchetta) dalle ore 17.00 alle ore 22.00

SABATO 7 GENNAIO ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA CITTA’ DI BASTIA 50%-50% a cura dell’Ass. Impresa e Sviluppo per Bastia in collab. con Confcommercio Bastia. Piazza Mazzini ore 17.00

DOMENICA 8 GENNAIO CONCERTO DI “ANNO NUOVO” DELLA BANDA MUSICALE DI COSTANO. Umbriafiere, Centro Congressi “L.Maschiella” ore 17.30

SABATO 14 GENNAIO CONCERTO “LA MUSICA DEL CUORE”

Serata musicale di solidarietà con i Medici per caso, Pandora’s box, Incas, Luli Tunes. Musica del Cuore anni 60/70/80 in favore di AVIS, Aido, Croce Rossa Bastia Umbra. Una grande serata di solidarietà degli anni ’60, ’70,’80 che dopo la mezzanotte proseguirà con l’animazione di Ufo Discoteca. La serata sarà presentata da Manuela Marinangeli. Spettacolo, divertimento per la serata di chiusura degli eventi natalizi, per sostenere le Associazioni di Volontariato del nostro territorio.

Prenotazione biglietti ai seguenti numeri:

Medici per Caso tel. 075 8000308

Segreteria del Sindaco tel. 075 8018203- 318

Avis tel. 3755279278 – 075 8000246

Aido tel. 3480360619 – 3899667134 Croce Rossa tel. 3343485506

