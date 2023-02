Una costanese nella copertina del nuovo album di Leo Gassmann

La foto che vedete in questo articolo non è degli anni 30, ma è molto recente. E’ stata scattata dal fotografo Francesco Rampi, lo scorso 23 dicembre a Roma, ed è la copertina del nuovo album di Leo Gassmann: La Strada Per Agartha.

In foto si vede l’artista sui banchi di scuola assieme ad un gruppo di bambini. La scuola è un liceo, quella dove si è diplomato Leo Gassmann. Tre sono i bambini fotografati che rappresentano non solo la giovinezza, ma anche la speranza per un futuro e un mondo migliore. La prima bambina davanti, e accanto all’artista, è una bastiola, una costanese per l’esattezza. Si tratta di Greta, la figlia di Sofia Chiappini e Simone Bordichini, il presidente del Gruppo Giovanile di Costano.

Una bambina umbra di soli 6 anni ha, quindi, partecipato alla creazione della copertina del nuovo album di Leo Gassmann. Il cantante proprio con il brano “Terzo Cuore”, ha partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Greta Bordichini ha una sorellina più grande di lei: Giorgia.

Francesco Rampi, l’autore dello scatto, è il fotografo di Brunello Cucinelli.

“La strada per Agartha” è disponibile su tutte le piattaforme digitali da ieri, 24 febbraio 2023.

https://www.instagram.com/leogass.official/?hl=it