Nuovi incontri per praticare le lingue inglese e spagnolo

Bastia Umbra, 20 04 2026 – Il tessuto sociale di Bastia Umbra si apre a nuove prospettive globali grazie al consolidamento del progetto istituzionale denominato “Bastia Città delle Lingue”. L’amministrazione locale ha programmato una serie di appuntamenti mirati a incentivare la conoscenza e l’uso pratico degli idiomi stranieri, trasformando i luoghi della quotidianità in spazi di confronto interculturale. L’iniziativa, coordinata dagli assessorati alla Cultura e alle Politiche Scolastiche, nasce per abbattere le barriere comunicative e favorire l’integrazione tra i residenti attraverso l’apprendimento informale anche grazie alla sinergia con l’Associazione Gemellaggi e UniLibera, la città umbra si propone come un laboratorio permanente di cittadinanza attiva e connessione internazionale.

Il primo evento in calendario è fissato per giovedì 23 aprile 2026 e sarà interamente focalizzato sulla lingua britannica. Dalle ore 16:00 alle 19:00, l’Art Cafè di via Antonio Vivaldi ospiterà l’incontro intitolato “An English Day”. Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno cimentarsi in conversazioni spontanee, assistiti da esperti e appassionati, in un contesto che privilegia la fluidità verbale rispetto alla rigida grammatica scolastica. Questa modalità di interazione permette di superare i timori legati all’uso delle lingue straniere, offrendo a studenti e lavoratori uno strumento pratico per affinare le proprie competenze. Di conseguenza, il bar non è più solo un punto di ristoro, ma diventa un’aula a cielo aperto dove l’apprendimento avviene in modo naturale e stimolante.

A breve distanza temporale, il focus si sposterà verso l’idioma iberico con la rassegna “Dos Días Españoles” nei giorni di lunedì 27 e martedì 28 aprile, sempre nella fascia pomeridiana dalle 16:00 alle 19:00, il Bar Via Veneto accoglierà chiunque desideri esercitarsi con la lingua spagnola. Queste due giornate rappresentano un’occasione preziosa per conoscere nuove persone e approfondire aspetti culturali legati ai paesi ispanofoni. La partecipazione è totalmente libera e non richiede alcuna iscrizione preventiva, garantendo la massima accessibilità a ogni fascia della popolazione. Attraverso questi scambi, Bastia Umbra rafforza la propria rete di relazioni esterne, valorizzando i gemellaggi esistenti e promuovendo una cultura dell’accoglienza che passa necessariamente per la comprensione reciproca.

Il progetto “Bastia Città delle Lingue” si inserisce in una visione politica di lungo periodo che mira a rendere il territorio sempre più inclusivo e attrattivo. Fornire ai cittadini le basi per comunicare in più lingue significa investire direttamente sul capitale umano locale, aumentando le opportunità di crescita professionale e personale. Inoltre, la natura itinerante degli incontri coinvolge le attività commerciali del centro, creando un circolo virtuoso tra promozione culturale e vitalità economica.