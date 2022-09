Search for: Search Button

Palio, è il turno del Rione Portella in scena con “Sognando il cielo”

È il turno del Rione Portella in scena questa sera, venerdì 23 settembre, con la terza sfilata in programma della 60a edizione del Palio de San Michele: “SOGNANDO IL CIELO!”. Sabato 24 settembre il Rione San Rocco chiuderà le sfilate con QUANTESTORIE. Anche per quest’edizione l’Ente Palio aderisce alla causa di RAV, la Rete delle Donne Antiviolenza Onlus.

Il servizio di UmbraJournal sulla 60a edizione del Palio de San Michele

Dopo la sfilata del rione Sant’Angelo con RALOVE 6022, ieri sera è stato il turno del rione Moncioveta che ha sfilato davanti a tribune gremite di pubblico con “LE NUVOLE DENTRO”.

Questa sera, venerdì 23 settembre, sarà la volta del rione Portella, capitanato da Elisa Frappini che porterà in scena “SOGNANDO IL CIELO”.

La capitana, anche lei al primo mandato, non nasconde l’emozione per la sua prima volta:

“Ho una grandissima tensione, chiaramente positiva e sono molto emozionata, sorpresa, stupefatta. Ho la gioia di una bambina che vede per la prima volta qualcosa di nuovo. Già la sfilata per me è proprio questo. Lo era da rionale figuriamoci ora che sono il Capitano del mio splendido rione. E sono qui, ad assistere i ragazzi che stanno montando sia i carri che la scenografia. Mentre lavorano… faccio altrettanto! Forse anche per non pensare, per godermi questo giorno dentro e fuori di me!”

Cosa ti aspetti dalla sfilata?

“So quanto hanno lavorato i ragazzi, so quant’impegno è stato profuso da ogni singolo rionale per arrivare alla sfilata di questa sera. Cosa mi aspetto? In primis che sia un bellissimo spettacolo e che riempia gli occhi del pubblico lasciando in loro il ricordo di una bellissima serata. Non sono di tante parole perché quest’emozione mi toglie la voce e mi annebbia i pensieri.

Però… una cosa riesco a dirla ad alta voce: forza ragazzi, forza Portella sempre!”

TRAMA: SOGNANDO IL CIELO

Non c’è nulla di più bello che concedersi la libertà di sognare ad occhi aperti. Si può sognare una vita diversa, si può sognare di avere più libertà, più coraggio di saltare nel vuoto…

“Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita, così che la vita non divori i vostri sogni”

Antoine de Saint-Exupéry

Liberamente ispirata a “Il venditore di felicità” di Davide Calì & Marco Somà.”

Anche per l’edizione 2022 del Palio de San Michele, RAV, la Rete delle Donne Antiviolenza Onlus, in collaborazione con l’Ente Palio, proporrà un video di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne dal titolo “Non sua!”

“Proveremo a mostrare varie forme di violenza che spesso nella nostra società non sono ritenute importanti e che invece sono espressione di una mentalità sessista e svalutante nei confronti della donna. Quando si passa dal complimento alla molestia? Quando un commento o un comportamento non richiesto rivolto all’aspetto fisico o all’atteggiamento di una ragazza diventa manifestazione di violenza di genere e di oggettivizzazione sessuale? Come sempre il nostro tentativo è quello di far riflettere su comportamenti e stereotipi sessisti che, facendo radicalmente parte del nostro tessuto sociale, sono difficili da sradicare ma rappresentano le origini e le vere cause della violenza contro le donne.”

Come di consueto il video verrà proposto in Piazza Mazzini sia nella serata dei Giochi che in quella conclusiva dell’assegnazione del Palio prima della Lizza e sarà trasmesso online nei canali social della Rete delle Donne Antiviolenza e dell’Ente Palio.

Il video rappresenta inoltre uno strumento di promozione del Punto d’Ascolto Antiviolenza della zona sociale 3 dell’Umbria che ha uno nuovo sportello a Bastia Umbra, in via Cesare Battisti n. 11 (ex anagrafe/edilizia) che è stato inaugurato lo scorso 8 marzo.

Ricordiamo inoltre che giuria tecnica 2022 delle sfilate è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria) , Silvia Tagliaferri (costumista), Paolo Monachesi (light designer), Ketty Roselli (attrice, cantante, conduttrice), Pio Stellaccio (attore) e Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design).

Domani sera, sabato 24 settembre, sarà invece il turno del Rione San Rocco che chiuderà le sfilate della 60a edizione del Palio de San Michele con “QUANTESTORIE”

N.B. In allegato le immagini della sfilata del Rione Moncioveta “LE NUVOLE DENTRO”. Le foto sono concesse gratuitamente da © FAP FOTO si prega di citare la fonte in caso di utilizzo

PROGRAMMA DI VENERDÌ 23/09/2022

ore 19,30 – Apertura delle taverne rionali

ore 22,00 – Sfilata Rione PORTELLA “SOGNANDO IL CIELO”

A seguire serate Rioni

Moncioveta:Suavecito party – reggaeton, latino

Portella:Armando Bros – trash music

San Rocco: Reload – musica commerciale hip hop reggeton trap

Sant’Angelo:2010 Vs 2020Tutte le hit dagli anni 2000 ad oggi

PROSSIMO EVENTO: SABATO 24 SETTEMBRE

– ore 19,30 – Apertura delle taverne rionali

– ore 22,00 – Sfilata Rione SAN ROCCO “QUANTESTORIE”