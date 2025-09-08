Parcheggi liberi per i residenti durante il Palio 2025

Webuild inaugura GERD, raddoppierà la produzione energetica dell’Etiopia MILANO (ITALPRESS) – L’Etiopia ha scritto oggi una pagina di storia inaugurando la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), il più grande progetto idroelettrico mai realizzato in Africa. Un’opera monumentale progettata e realizzata da Webuild, che segna l’inizio di una nuova era per il Paese, proiettandolo al centro della transizione verde del continente. Alla cerimonia ufficiale […]

Francia, dimissioni Bayrou in mezzo al totonomi per la successione PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Francois Bayrou ha presentato al capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, le proprie dimissioni da primo ministro. Nella serata di ieri il Parlamento di Parigi non aveva concesso la fiducia all’esecutivo, fiducia richiesta dallo stesso Bayrou a neppure nove mesi dall’insediamento. Al termine di una seduta straordinaria iniziata alle 15:00, solo […]

AI e finanza, Domyn lancia divisione guidata dall’ex BlackRock Pasquali MILANO (ITALPRESS) – Domyn ha annunciato il lancio della sua Divisione Global Financial Services, un’unità di ricerca dedicata all’intelligenza artificiale sovrana, pensata per rivoluzionare il modo in cui le istituzioni finanziarie adottano l’AI nei settori più strategici. La nuova divisione è guidata da Stefano Pasquali, già Managing Director di BlackRock e riconosciuto leader nella finanza […]

Scuola, dal Ministero altri 500 milioni per Agenda Sud e Agenda Nord L'investimento complessivo per i piani di Agenda Sud e Agenda Nord raggiunge così 1,046 miliardi di euro

“Cuori Olimpici” fa tappa a Monza e celebra la Formula 1 MONZA (ITALPRESS) – Il nono appuntamento del progetto “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026”, promosso dalla Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, si è tenuto proprio nel weekend che ha portato Monza e l’Italia al centro della scena internazionale della Formula 1. […]

Renzi “No all’ideologia per passare da opposizione ad alternativa” ROMA (ITALPRESS) – “Mentre il mondo corre, stare fermi è già un danno. E il costo lo pagano soprattutto le famiglie del fu ceto medio, che hanno un costo della vita sempre più alto e i giovani. Su questi temi si giocherà la sfida del 2027. E il centrosinistra non deve stare su questioni ideologiche, […]

E’ morto lo scrittore Stefano Benni ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 78 anni, lo scrittore Stefano Benni. Nato a Bologna, è stato autore di vari romanzi e antologie di racconti di successo, tra i quali Bar Sport, Elianto, Terra!, La compagnia dei celestini, Baol, Comici spaventati guerrieri, Saltatempo, Margherita Dolcevita, Spiriti, Il bar sotto il mare e Pane e […]

Idf “Evacuazione obbligata di tutta Gaza City” ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno emesso per la prima volta un ordine di evacuazione obbligatorio per tutti i residenti di Gaza City, dopo aver raso al suolo diversi grattacieli perchè ritenuti basi di Hamas e all’indomani dell’uccisione di quatto soldati in un attacco di Hamas. Le Idf stimano che, nonostante […]

Flotilla “Colpiti da un drone”, autorità tunisine smentiscono ROMA (ITALPRESS) – Gli organizzatori della Sumud Flotilla, che trasporta aiuti umanitari destinati a Gaza, hanno denunciato sui social che una delle loro imbarcazioni sarebbe stata colpita da un sospetto drone mentre si trovava al largo delle coste tunisine. Le autorità tunisine hanno smentito le voci di un attacco con droni. La Guardia nazionale ha […]