Parcheggi liberi per i residenti durante il Palio 2025

Sosta gratuita nel centro storico dal 19/09 al 10/10
Durante la seduta di venerdì, l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha deliberato una misura straordinaria per agevolare i residenti del centro storico in occasione del Palio de San Michele 2025. Il provvedimento, comunicato ufficialmente tramite comunicato stampa, prevede la gratuità della sosta negli spazi solitamente a pagamento, per tutta la durata dei festeggiamenti patronali, dal 19 settembre al 10 ottobre.
I cittadini domiciliati nelle vie e piazze centrali, come specificato nell’Allegato A disponibile sul sito istituzionale, potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli blu di Bastia Umbra, ad eccezione delle aree occupate dalle taverne dei Rioni Moncioveta (Piazza Campo del Mercato) e Sant’Angelo (Piazza delle Poste), che resteranno riservate alle attività rionali.
La decisione nasce da una attenzione concreta verso chi vive nel cuore della città, spesso penalizzato dalla scarsità di parcheggi durante eventi di grande affluenza. L’iniziativa mira anche a favorire la vitalità commerciale del centro, rendendolo più accessibile e vivibile nei giorni di festa.
Per accedere all’agevolazione, i residenti dovranno semplicemente comunicare la targa del proprio veicolo al Comando della Polizia Locale, scegliendo tra l’invio via e-mail o la consegna diretta all’Ufficio Protocollo. È necessario compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito del Comune di Bastia Umbra.
Il comunicato, redatto dall’Amministrazione Comunale, sottolinea l’importanza di semplificare la mobilità urbana durante il Palio, valorizzando il legame tra tradizione e vivibilità. Un gesto che, pur nella sua semplicità, rappresenta un segnale di attenzione istituzionale verso la comunità locale.
