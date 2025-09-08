Costano debutta con vittoria netta, San Luca travolto 3-0

Buratti e Tacchilei a segno, Pantaleoni chiude il tris

Avvio di stagione positivo per il Costano, che ha inaugurato il campionato con un successo rotondo davanti al pubblico amico, imponendosi per 3-0 sul San Luca in un match seguito da circa 200 spettatori.

La sfida si è sbloccata al 42’ del primo tempo grazie ad Alessio Buratti, abile a finalizzare con freddezza e portare i giallorossi in vantaggio. Poco prima, al 39’, il portiere ospite Britas aveva mantenuto in corsa il San Luca neutralizzando un calcio di rigore calciato da Nicola Pantaleoni.

Nella ripresa, la squadra allenata da Mister Salemmi ha mantenuto il controllo del gioco, trovando il raddoppio al 65’ con Alessandro Tacchilei, protagonista di una prova generosa sia in fase offensiva che di sacrificio. Nel finale, al 92’, è stato lo stesso Pantaleoni a riscattarsi dal dischetto, trasformando il rigore che ha fissato il risultato sul definitivo 3-0.

Tra le note disciplinari, l’arbitro ha ammonito Buratti, Paccoi, Listini e D. Forieri. Da segnalare anche le sostituzioni che hanno dato minutaggio alla panchina: per il Costano sono entrati Vetturini, Belgiorno e Fagotti, mentre per il San Luca hanno trovato spazio Sabatini, Casciola, Salustri e Kulli.

La formazione iniziale del Costano ha visto in campo Mencarelli F., Rosati, Palmieri, Amici, Caterini, Pettinelli (capitano), Mencarelli M., Listini D., Pantaleoni, Buratti e Tacchilei. Per il San Luca, mister Cetorelli ha schierato Britas, Paccoi, Mesca, Mingaroni, Panuzzi, Sisti, Budlla, Forieri (capitano), Brunelli, Baliani e Korriku.

Con questo successo netto, il Costano parte subito col piede giusto, regalando entusiasmo ai tifosi e lanciando un messaggio alle avversarie: la squadra c’è e vuole recitare un ruolo da protagonista.