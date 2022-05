Presentazione del Libro LE PAROLE DEL CORSO. Abbecedario per un corso inattuale di composizione architettonica

IL Maggio dei Libri 2022, imperniato sul tema “ContemporaneaMente Leggere per comprendere” prosegue a Bastia Umbra con l’incontro in programma per Sabato 14 Maggio alle ore 17.30, presso l’ Auditorium Sant’Angelo (Piazza Umberto I, Bastia Umbra) con la presentazione del Libro “LE PAROLE DEL CORSO. Abbecedario per un corso inattuale di composizione architettonica”di Bruno Mario Broccolo, Edizioni Il Formichiere.

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

L’incontro, a cui interverranno i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, l’autore Architetto Bruno Mario Broccolo, Paolo Berardi Presidente Corso di Laurea in design, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale UNIPG, Mario Pisani, Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” di Aversa, sara’ coordinato da Michela Giuglietti, Bibliotecaria. Nel programma della presentazione sono previste delle letture, a cura del prof. Enrico Sciamanna.