Ad arbitrare la prima partita dei play-out, Bastia 1924 vs Castel Del Piano, in calendario domenica 15 Maggio (ore 15:30) allo stadio Carlo Degli Esposti, sarà il signor Giampaolo Scifo della sezione di Nuoro. Sarà assistito nell’occasione da Mohamed Ben Boubaker e Elia Costantini entrambi della sezione di Foligno.

In caso di parità al 90’ , il regolamento prevede i tempi supplementari, se anche dopo questi ultimi dovesse persistere la parità, sarebbe qualificata la squadra meglio posizionata in classifica.

Play-out Bastia Calcio, domenica 15 maggio contro Castel del Piano

Il Bastia dispone di due risultati su tre, in quanto migliore classificata, chi perde retrocede e chi passa il turno accede alla finale.

Occhi puntati in serie D, dove il Foligno sta lottando per la salvezza, con i folignati salvi le retrocessioni in promozione, tramite playout, sarebbero solo 2.