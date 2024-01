Coalizione Centrodestra, Paola Lungarotti in cinque anni non l’ha resa possibile

Coalizione Centrodestra – Non è nostra intenzione alimentare sterili polemiche. Abbiamo letto i due comunicati stampa a firma della Lista “Paola Lungarotti Sindaco” e del Consigliere Luigi Errico, eletto nel medesimo schieramento, che se in parte rimarcano le legittime posizioni di chi li ha redatti, dall’altra contengono imprecisioni e falsità sulle quali non intendiamo tacere.

In primo luogo, il confronto di sabato, è stato organizzato dei vertici regionali di Forza Italia in seguito alla riunione avuta in precedenza con gli iscritti di Bastia. Ringraziamo per questo Fiammetta Modena che, come assicurato in quella occasione, è riuscita ad organizzare in pochi giorni l’incontro. “Sconcertante”.

Credo che sia l’unico modo per definire il comunicato stampa fuori tempo, fuori bersaglio, fuori dalla logica del consigliere Luigi Errico. All’assemblea sono stati invitati i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche che siedono al tavolo regionale di Centrodestra i quali a loro volta avrebbero dovuto coinvolgere i propri rappresentanti locali. Ci risulta che il Sindaco Paola Lungarotti ed il Consigliere Errico abbiano aderito alla Lista Civica “Civitas” nell’occasione rappresentata dal Sindaco di Deruta Michele Toniaccini; «A Lui dovrebbero chiedere pubblicamente: perché noi no ed altri sì?» non certo a Fiammetta Modena.

Consigliere Errico dare la colpa agli altri è strategia molto comune, ma non funziona. In merito alla riconferma o meno della candidatura del Sindaco uscente ognuno a ha avuto modo di esprimere la propria opinione. Se, come riferisce, le è stata negata tale possibilità chieda spiegazioni ai Suoi rappresentanti. A tale proposito La invitiamo a chiarire il riferimento della Sua affermazione « E di queste esclusioni specialmente i rappresentanti locali di Forza Italia non sono nuovi.»

Su una cosa l’intera coalizione è si è espressa in maniera unanime: l’unità del centrodestra. Oltre che auspicarla occorre fattivamente realizzarla. Sia per ricostituire, anche nel nostro territorio, la coesione di un’aggregazione che tra qualche mese dovrà affrontare la competizione elettorale, sia per assicurare a Bastia un’Amministrazione comunale solida, competente e capace.

L’unità della coalizione di Centrodestra è più importante delle persone. Paola Lungarotti in questi cinque anni non è riuscita a renderla possibile e non la renderà possibile neanche alle prossime elezioni, per cui, a nostro parere, è necessario aprire una nuova fase. Un’ultima raccomandazione intendiamo rivolgerle consigliere Errico!

Si informi prima di esprimere opinioni altrimenti rischia di dire cose non vere. Bastia Popolare era presente al tavolo a pieno titolo in quanto ha aderito a livello regionale ad Umbria Civica che, al contrario di “Civitas” ha esteso l’invito a propri responsabili locali.

COMUNICATO STAMPA DI FORZA ITALIA e BASTIA POPOLARE COORDINAMENTO

DI BASTIA UMBRA