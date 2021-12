Furti ad Ospedalicchio, ladri sfrontati entrano anche se ci sono i proprietari

Non si farebbero scrupoli e, con una bella dose di temerarietà, si introducono nelle abitazioni anche quando all’interno ci sono i proprietari, rubano o tentano il furto. Ieri sera, per esempio, per un attimo a Ospedalicchio di Bastia Umbra era girata voce di una rapina in casa. E addirittura con violenza sui proprietari, per fortuna così non è stato e sono stati gli stessi ospedalicchiensi a smentire.

Nessuna rapina, pare invece, che i ladri si siano introdotti in una casa in una delle tante vie prese di mira dai balordi della notte. Il furto, però, non è andato a segno proprio perché in casa c’erano i proprietari della abitazione. Secondo quanto riferiscono i cittadini sarebbe accaduto più o meno all’ora di cena.

Nel frattempo i cittadini, stremati però dalle incursioni dei ladri, si sono organizzati in un gruppo Facebook “Segnalazioni Ospedalicchio”; amministratore di questo prezioso spazio e Michele Borgarelli. “Questo gruppo – scrive l’Amministratore – è stato creato da alcuni abitanti del paese per tutelarci da eventuali furti”.

Qualche settimana fa ci interessammo dello stesso fenomeno di microcriminalità che si verificava a Bastiola. Sulla popolosa frazione di Bastia si è concentrato un vero e proprio repulisti da parte della polizia di Stato, commissariato di Assisi.