Riconferme per il Costano: il progetto tecnico non si ferma

La società giallorossa di Bastia Umbra blinda lo staff tecnico

BASTIA UMBRA, 20 aprile 2026 – La continuità operativa diventa il pilastro su cui l’Asd Costano 1957 ha deciso di edificare il proprio domani sportivo. Con una nota ufficiale che guarda già alla stagione calcistica 2026-27, il sodalizio giallorosso ha blindato le figure chiave che hanno permesso il recente salto di qualità nel panorama dilettantistico regionale.

David Ricci manterrà il timone della direzione sportiva e della responsabilità tecnica, affiancato dal confermatissimo team manager Marco Cerutti. A completare il quadro dei quadri dirigenziali operativi sarà ancora Ivan Baldassarri, incaricato di gestire lo sviluppo dell’area marketing. Questa triade di professionisti ha convinto pienamente il vertice societario, ottenendo il mandato per guidare la squadra nel prossimo campionato di Prima Categoria, all’interno del combattuto Girone C. La decisione di procedere con queste riconferme nasce da una visione strategica condivisa dal presidente Marco Bigerna e dal direttore generale Massimo Palmieri. I vertici della società considerano l’apporto di Ricci, Cerutti e Baldassarri essenziale per dare sostanza a un percorso di crescita che non vuole essere effimero. Dopo aver centrato traguardi significativi nell’annata appena trascorsa, l’obiettivo dichiarato è ora quello di perfezionare i meccanismi interni e rendere il progetto sportivo ancora più competitivo. La stabilità del management è vista come la condizione necessaria per attrarre nuovi talenti e stabilizzare la posizione del club all’interno della propria categoria di riferimento.

Il processo di ammodernamento del Costano non si è limitato esclusivamente ai risultati sul campo, ma ha riguardato in modo profondo anche l’organizzazione logistica e l’efficienza delle infrastrutture. Determinante, in questo senso, si è rivelato il dialogo costante con l’amministrazione comunale di Bastia Umbra e la proficua cooperazione instaurata con il Bastia Calcio. Grazie alla gestione coordinata dei campi sportivi locali, regolata dalla convenzione vigente sul territorio bastiolo, la società è riuscita a garantire standard di allenamento e accoglienza elevati. Queste migliorie strutturali rappresentano il valore aggiunto che permette alla squadra di lavorare con serenità, puntando a standard di eccellenza che vanno oltre la semplice competizione domenicale.

Il ritorno in massa dei tifosi allo stadio ha segnato una rinascita del senso di appartenenza ai colori giallorossi, toccando l’apice in occasione della storica qualificazione alla finalissima di Prima Categoria. Un traguardo, quello dell’atto conclusivo del campionato, che la comunità attendeva da ben 41 anni e che ha rappresentato per il club un motivo di orgoglio superiore a qualsiasi titolo bacheca. Proprio questa passione popolare spinge oggi la dirigenza a investire ancora con maggiore forza su uno staff tecnico che ha dimostrato di saper interpretare al meglio lo spirito del territorio, unendo competenza sportiva e valori identitari, come riferisce il comunicato di David Ricci.