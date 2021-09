Gravissimo incidente sulla 75 Centrale Umbra, muore un uomo di 69 anni, grave la figlia

Una persona è morta e la figlia che viaggiava con lui trasferita in codice rosso all’ospedale di Perugia. E’ il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla 75 Centrale Umbra ad Ospedalicchio, all’altezza del punto vendita Dea Illuminazione, in direzione Foligno. La vittima è un folignate di 69 anni (S.S. le sue iniziali). La tragedia è successa intorno alle ore 9,30.

Tamponamento a catena

L’incidente – un tamponamento a catena – ha coinvolto sette veicoli, cinque auto e due furgoncini. Ai soccorritori si è presentata una scena raccapricciante, fra cui un’auto accartocciata, centrata da un furgone per consegne. Padre e figlia di 20 anni viaggiavano entrambi a bordo dell’auto colpita dal furgone.

I soccorsi

Sul posto due ambulanze dell’118 con un’automedica di Assisi, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno liberato il69enne rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell’auto, morto sul colpo.

Lavori in corso

Il tamponamento da quanto appreso pare sia stato causato da un rallentamento sulla carreggiata per dei lavori in corso. Un primo tamponamento e poi a seguire tutti gli altri.

Lunghe code e strada chiusa

Pesanti le ripercussioni per il traffico, con la carreggiata chiusa e i mezzi in transito deviati sulla viabilità ordinaria. La polizia stradale al lavoro per i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente. Anche il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Figlia in osservazione

La figlia è in osservazione al pronto soccorso. E’ arrivata cosciente in ospedale ed è ricoverata nel reparto Obi (Osservazione breve intensiva) del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia.