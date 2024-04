Incidente grave in via San Rocco, Degli Esposti: “Intervenire subito”

Incidente grave in via San Rocco – In seguito a due incidenti stradali che hanno coinvolto bambini in pochi giorni, Catia Degli Esposti, consigliere comunale di Bastia Civica e candidato sindaco, ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza stradale in Via San Rocco. La strada, che ha visto un aumento significativo del traffico a causa dei lavori in corso in Via Roma, presenta un manto stradale in cattive condizioni e un’eccessiva presenza di auto parcheggiate lungo la via, creando una situazione di pericolo.

Degli Esposti chiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti. Propone la riduzione del limite di velocità a 30 km/h in Via San Rocco, almeno fino al completamento dei lavori in Via Roma. Inoltre, suggerisce l’introduzione di un divieto di sosta nei tratti più pericolosi della strada e una maggiore sorveglianza da parte della polizia locale.

“È necessario intervenire tempestivamente per evitare guai maggiori”, conclude Degli Esposti. Questa richiesta sottolinea l’importanza di adottare misure preventive per garantire la sicurezza stradale e proteggere i più vulnerabili, in particolare i bambini. Con la crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, è fondamentale che le autorità rispondano prontamente a queste richieste per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.