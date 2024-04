Riqualificazione di Via Roma: Nuova Fase di Lavori in Arrivo

Riqualificazione di Via Roma – La riqualificazione di Via Roma continua a procedere spedita. Un altro tratto di strada è stato completato, segnando un altro passo avanti nel progetto di rinnovamento urbano. Da giovedì 18 aprile 2024, il cantiere si sposterà per dare il via a una nuova fase di lavori che durerà circa quattro settimane.

Il prossimo intervento riguarderà l’intersezione tra Via Roma, Viale Umbria e Via Galilei. Durante questo periodo, il transito sarà interdetto in quest’area per permettere lo svolgimento dei lavori. Si prevede che questo possa causare qualche disagio, ma è un passo necessario per il progresso della riqualificazione.

Per alleviare i potenziali problemi di traffico, verrà temporaneamente ripristinato il doppio senso di circolazione nel tratto di Via Galilei attualmente a senso unico. Questa misura dovrebbe aiutare a gestire il flusso di veicoli e minimizzare gli eventuali disagi.

Nonostante i lavori non siano ancora conclusi, chi percorre Via Roma a piedi o in bicicletta può già notare i miglioramenti. Il tratto di strada già riqualificato non presenta più i forti dislivelli nei marciapiedi che caratterizzavano la zona. Questo rende l’area più accessibile e sicura per pedoni e ciclisti.

La riqualificazione di Via Roma è un progetto importante che mira a migliorare la qualità della vita nella zona. Nonostante i disagi temporanei, i benefici a lungo termine saranno notevoli per residenti e visitatori. Si ringrazia la comunità per la pazienza e la comprensione durante questo periodo di cambiamento.