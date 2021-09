Lorenzo, un corriere della Bartolini, salva una donna che stava per annegare

Ha salvato una signora di 70 anni che stava annegando nel sottopasso di Bastia Umbra, quello gi√† noto alle cronache cittadine e vicino al KiClub. L’eroe del giorno √® Lorenzo Pucciarini un ragazzo 30enne di Ponte San Giovanni e Corriere dello spedizioniere Bartolini.

Quel maledetto sottopassaggio, quando piove forte si allaga, e molte auto rimangono bloccate. La signora (come si vede nel video pubblicato sui social da Emanuele De Angelis) √® rimasta bloccata con la sua auto. L’acqua arrivava a met√† della vettura e non riusciva pi√Ļ a muoversi. Lorenzo, che si trovava a passare con il furgone da quelle parti per alcune consegne, si √® fermato e le ha prestato soccorso. Senza pensarci un attimo, si tolto i vestiti, si √® tuffato e l’ha portata in salvo. Sul posto successivamente sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma la signora era stata gi√† tirata fuori. Non avrebbe riportato conseguenze, ma ovviamente la paura √® stata tanta. /Morzing