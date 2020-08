Morto Francesco Ortica, Bettega, lo ricordano così gli amici…

Francesco Ortica viene ricordato così sul gruppo Facebook Se de la bastiola sì

Voglio ricordarti così caro Francesco Ortica, detto Bettega. Questo ricordo sarà uno dei tanti che porterò per sempre nel mio cuore. I miei un giorno mi dissero: “Ti presento una persona speciale, soprannominato Bettega perché grande tifoso della Juventus.”

Ti ho iniziato a conoscere, e da lì è nato un grande rapporto speciale con me, mio marito, i miei genitore e mia sorella. Quante serate abbiamo passato insieme tra risate e divertimenti.

Quante gite fuori porta abbiamo fatto, quante volte abbiamo sfottuto gli interisti, quante volte passavi da mia madre a negozio per parlare e prendere il caffè, quante volte sei venuto a casa nostra, quante volte abbiamo condiviso giornate speciali all’insegna del divertimento, di battute e risate.

Sei, sei stato, e sarai per sempre una persona speciale ed indimenticabile.

Onesto, buono, umile, rispettoso, leale, amico, confidente, disponibile, e soprattutto altruista.

Non sarà facile per nulla abituarsi alla tua assenza, sarà difficile non vederti più, non sentire più la tua voce, non poter più parlare della Juventus, non poter fare più bagni in piscina, non condividere più festeggiamenti, traguardi, e tante altre gioie.

Te ne sei andato in punta dei piedi, ma hai lasciato un vuoto immenso, un silenzio assordante.

Attualmente trovo tutto surreale, leggo le nostre conversazioni, guardo le foto, penso alla felicità del giorno della laurea, alla quale hai partecipato con immensa gioia insieme a tutti gli altri, penso al giorno del mio matrimonio, penso alle chiamate, penso e ripenso e mi sembra assurdo tutto ciò.

Non è facile per me, come penso per tutti, dirti addio, e lasciarti volare tra gli angeli in paradiso.

Avrei voluto condividere con te ancora molto altro tempo, avrei voluto che tutto ciò accadesse il più lontano possibile, ma purtroppo non siamo noi a scegliere il nostro destino.

Ti auguro solamente che tu possa aver trovato veramente la pace e la serenità che in questi lunghi giorni di malattia non avevi più, e ti auguro che il signore ti accolga veramente tra le sue braccia, e possa renderti uno degli angeli più belli, e una delle stelle più luminose.

Quando ci vedrai tristi, malinconici, con le lacrime agli occhi, incazzati, perché così siamo tutti per la tua perdita, poggiati sulle spalle di ognuno di noi, e dacci la forza per poter andare avanti.

Guida i tuoi cari ora che sono accecati dal dolore, sostieni tutti i tuoi amici, che ora non riescono ad asciugare le lacrime per la tua scomparsa, e proteggici sempre.

Ricordati che nessuno verrà mai dimenticato se vivrà nel cuore di chi resta.

Grazie Francesco per tutto quello che hai fatto per me e la mia famiglia.

Non ti dimenticherò mai.

Con immenso dolore, ti dico addio, augurandoti di fare buon viaggio, e che la terra ti sia lieve.

Un abbraccio nel vento.

Ciao Francesco. 😭😍