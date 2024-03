No centro accoglienza, uno striscione compare alla ex Villa, ma qualcuno lo ha strappato

E’ durato qualche minuto, poi qualcuno ha avuto la brillante idea di strapparlo. Uno striscione lungo 11 metri con scritto “No centro accoglienza” è comparso a Bastiola attaccato lungo un lato dell’ex Hotel La Villa. E’ stato realizzato da un gruppo di cittadini bastioli per manifestare il malcontento sulla trasformazione dell’ex albergo in una struttura di accoglienza per migranti. La sua presenza è durata un attimo, nemmeno il tempo di un respiro ed è sparito subito. Qualcuno lo ha fatto togliere. Non si sa chi sia stato, sta di fatto che il malcontento della gente rimane.

La struttura ormai chiusa da alcuni anni non sarebbe idonea ad accogliere persone tant’è che il Corpo di Polizia Locale e i tecnici del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio hanno rilevato violazioni alla normativa edilizia in corso di esecuzione. Queste irregolarità hanno portato alla notifica dell’Ordinanza n. 28 del 08/03/2024, volta a sospendere immediatamente i lavori, con la possibilità di revocarla una volta regolarizzate le contestazioni.

L’ex albergo è stato scelto come accoglienza profughi dall’Arci Solidarietà che ha vinto il bando per il terzo settore. La prefettura, intervenuta sulla vicenda, ha ribadito l’importanza di decisioni tempestive nell’affrontare l’emergenza migranti, sottolineando che l’accoglienza sarà limitata a un numero esiguo di donne e bambini, con la presenza di operatori di Arci Solidarietà per garantire assistenza.

Nei giorni scorsi pure l’amministrazione comunale aveva dato il suo parere negativo a trasformare la Villa in un centro accoglienza, dichiarando che la struttura non è appropriata a tale scopo.