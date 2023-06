Picchiato selvaggiamente a Bastia, forse un regolamento di conti

Forse un regolamento di conti per qualche sgarro, qualche questione rimasta in sospeso, insomma, un’aggressione per vendetta. Un 29enne albanese è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il giovane è stato ferito nella rissa che si è verificata all’esterno di un locale di Bastia Umbra, all’alba di ieri. La dinamica dell’aggressione non è ancora ben chiara. Sembra che gli aggressori e l’aggredito si conoscessero. Se l’aggressione possa essere collegata a qualcosa con il passato è tutto da accertare.

Uno degli aggressori potrebbe già avere un nome e cognome. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, proveranno a sentire il racconto del ferito non appena le condizioni di salute lo permetteranno. Il 29enne, secondo quanto è stato possibile apprendere, è conosciuto alle forze dell’ordine.

L’episodio precedente è avvenuto lo scorso luglio davanti ad un locale in via Roma. Secondo quanto ricostruito tre ragazzi, dopo aver parlato brevemente con un giovane moldavo all’interno del locale, lo hanno invitato ad uscire e lo hanno colpito con calci e pugni per poi scappare a bordo di un’auto.

I gestori del locale cittadino nelle cui vicinanze è avvenuto il pestaggio di venerdì notte, tengono a precisare «come quanto accaduto nella notte in orario di chiusura alle ore 1.30 circa, si è verificato nei pressi della rotatoria di Via del Lavoro e non nella zona antistante il locale. L’unico coinvolgimento da parte del locale stesso, dopo essere venuti a conoscenza dell’accaduto tramite terzi, è stato nel prestare sollecito soccorso avvisando chi di competenza (ambulanza e carabinieri)». I gestori vogliono infine ringraziare «l’infermiera che trovandosi all’esterno ha prestato prontamente e spontaneamente soccorso».