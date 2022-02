Tamponamento tra due minicar alla rotatoria di Bastiola, una donna ferita

Una donna ferita, un botto e danni alle auto, a un muretto, a un segnale stradale e alcune parti di un’aiuola. Due auto minicar si sono tamponate all’altezza della rotatoria di Bastiola di Bastia Umbra. Entrambe provenienti da Bastiola centro e dirette ad Ospedalicchio, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del pronto intervento di Assisi, sono entrate in collisione. E’ accaduto domenica pomeriggio, intorno alle 16.

L’auto bianca guidata da una signora del ’59 avrebbe tamponato un’auto simile di colore grigio (alla cui guida c’era una giovane donna). Nell’impatto è andata a finire contro un muretto di recinzione di un’abitazione. Ma prima è salita sull’aiuola della rotatoria, perdendo un pezzo della vettura e buttando giù un segnale stradale.

Il botto contro il muretto è stato violento e, da quanto appreso, la conducente pare abbia sbattuto la testa sul vetro. E’ stato necessario anche intervento di un’autoambulanza di Assisi che ha preso in cura la signora ferita. L’incidente ha attirato l’attenzione di molte persone, ricordiamo che la zona è molto trafficata, soprattutto a quell’ora. Nessun disagio alla circolazione, ma solo qualche rallentamento.