Identità e sicurezza: arriva la nuova Shield Card a Bastia

Nuove custodie per i documenti dei cittadini di Bastia Umbra
BASTIA UMBRA, 22 aprile 2026 – La tutela della privacy e la conservazione dei documenti digitali diventano il fulcro di una nuova operazione di servizio al cittadino. Il Comune di Bastia Umbra ha lanciato l’edizione 2026 della Shield Card, una custodia tecnica appositamente progettata per ospitare la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Questa iniziativa mira a offrire un valore aggiunto agli utenti durante la fase di rilascio del documento, unendo la necessità di protezione fisica dei supporti magnetici alla promozione del patrimonio storico locale. La distribuzione avverrà presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, garantendo a ogni residente uno strumento funzionale e resistente per la quotidiana gestione della propria identità digitale. Sotto il profilo dei materiali, la custodia è il risultato di un avanzato processo di produzione che utilizza un cartoncino triplo accoppiato a uno strato di alluminio. Questa combinazione non è casuale, poiché funge da vero e proprio scudo contro i rischi di smagnetizzazione accidentale. Il microchip contenuto all’interno delle moderne tessere elettroniche è infatti sensibile alle interferenze e agli agenti atmosferici. Grazie alla Shield Card, il documento viene isolato dall’umidità e protetto dall’usura meccanica causata dallo sfregamento all’interno di portafogli e tasche. La sottigliezza e la flessibilità del prodotto ne assicurano la massima praticità, mantenendo intatte nel tempo le funzionalità elettroniche indispensabili per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.
L’aspetto estetico della card per l’anno in corso è dedicato a un’opera architettonica di immenso valore: il ponte sul Chiascio. Progettato nel 1546 dal celebre architetto Galeazzo Alessi su mandato di Papa Paolo III, il manufatto sostituì l’antico passaggio medievale per facilitare i transiti commerciali e religiosi tra Assisi e Perugia. L’immagine scelta, scattata da Franco Pastorelli, immortala la struttura immersa nel suo contesto naturale, evidenziando il legame profondo tra la comunità e il paesaggio circostante. Sui lati del ponte sono inoltre visibili gli stemmi papali dei Farnese e dei Boncompagni, dettagli che arricchiscono il significato culturale della custodia, trasformando un semplice oggetto d’uso in un veicolo di memoria storica.
L’amministrazione comunale coglie l’occasione per diffondere un avviso di fondamentale importanza riguardante la validità dei documenti di riconoscimento. A partire dal 3 agosto 2026, ogni residua carta d’identità in formato cartaceo cesserà ufficialmente di avere valore legale, indipendentemente dalla data di scadenza originariamente impressa. Si tratta di un passaggio obbligatorio stabilito dalle normative europee per uniformare i livelli di sicurezza. Di conseguenza, i residenti di Bastia Umbra che non hanno ancora effettuato la transizione verso il modello elettronico sono sollecitati a contattare con urgenza il Servizio Anagrafe. La prenotazione anticipata dell’appuntamento è essenziale per evitare disagi dell’ultimo minuto, dato che non sarà più possibile emettere documenti cartacei nemmeno in situazioni di comprovata emergenza.
Il progetto Shield Card si inserisce in una visione organica di innovazione dei servizi demografici cittadini. L’obiettivo è trasformare un adempimento burocratico in un’esperienza di cittadinanza consapevole, dove l’attenzione alla sicurezza individuale viaggia di pari passo con l’orgoglio per le proprie radici, come riferisce il comunicato di Giacomo Lazzari – Comune di Bastia Umbra.
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