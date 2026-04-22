Soggiorni marini Bastia Umbra, vacanze senior a Gatteo

Dal comune proposta estiva per anziani tra mare e socialità
Tornano i soggiorni marini Bastia Umbra dedicati alla terza età, un’iniziativa che punta a coniugare benessere, socialità e qualità della vita. Anche per l’estate 2026 il Comune, attraverso l’Assessorato ai Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche, rinnova l’appuntamento con le vacanze organizzate per i cittadini senior.
La destinazione scelta è Gatteo Mare, sulla riviera romagnola, meta tradizionalmente apprezzata per l’accoglienza e i servizi dedicati. Il soggiorno si svolgerà dal 27 giugno al 6 luglio, offrendo ai partecipanti un periodo di relax in un contesto marittimo attrezzato.
Un’iniziativa per il benessere della terza età
Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire momenti di aggregazione e contrastare l’isolamento sociale. Le vacanze organizzate rappresentano infatti un’opportunità concreta per mantenere attive le relazioni e promuovere uno stile di vita dinamico.
Il soggiorno non è solo una pausa estiva, ma un’esperienza che unisce svago e condivisione, contribuendo al benessere psicofisico dei partecipanti.
Iscrizioni e modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal 22 aprile fino al 22 maggio 2026. Le iscrizioni saranno raccolte presso il Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche, nella sede comunale di Piazza Umberto I.
L’amministrazione invita gli interessati a rispettare le tempistiche indicate per garantire una corretta organizzazione del soggiorno e la gestione delle adesioni.
Turismo sociale e qualità della vita
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche sociali rivolte agli anziani, con l’obiettivo di promuovere inclusione e partecipazione. Il turismo sociale rappresenta uno strumento efficace per migliorare la qualità della vita, offrendo occasioni di incontro e nuove esperienze.
Il soggiorno a Gatteo Mare conferma l’impegno dell’amministrazione nel sostenere percorsi dedicati alla terza età, valorizzando il tempo libero come elemento centrale del benessere.
Un’occasione di comunità
Oltre al relax, l’esperienza permette di rafforzare il senso di comunità tra i partecipanti. Condividere momenti quotidiani, attività e spazi contribuisce a creare legami e a rendere il soggiorno un’esperienza significativa.
Un progetto che guarda alla persona nella sua interezza, mettendo al centro relazioni, salute e partecipazione attiva.
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