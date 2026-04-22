Pallavolo, Bastia rimonta Marsciano e vola verso i play-off

Successo al tie-break per le bastiole nell’ultimo turno di C

Bastia Umbra, 22 aprile 2026 – Il sipario sulla stagione regolare della Serie C femminile si chiude con una battaglia di nervi e resilienza sportiva. Il Volley Academy Bastia vince in rimonta contro il The Galeon Pub Marsciano per 3-2 con i seguenti parziali: 21-25, 25-27, 25-19, 25-7, 15-11 – Sebbene la classifica avesse già emesso i propri verdetti definitivi, l’incontro ha offerto spunti tecnici rilevanti. L’avvio di gara ha visto le ospiti dominare la scena con una freschezza atletica invidiabile. Le marscianesi hanno imposto un ritmo serrato, capitalizzando ogni incertezza delle padrone di casa, visibilmente contratte nelle fasi iniziali. Il primo parziale è scivolato via rapidamente sotto i colpi di una formazione ospite capace di portarsi sul 16-11 e chiudere senza affanni.

La reazione del Bastia non è stata immediata. Il secondo set si è trasformato in un corpo a corpo entusiasmante, dove l’equilibrio è rimasto spezzato solo dai dettagli tecnici. Sul 13-13 la tensione è salita vertiginosamente, trascinando le squadre fino ai vantaggi. In questa fase cruciale, la lucidità delle ospiti ha prevalso nuovamente, portando il match su un pesante 0-2 che sembrava definitivo. Tuttavia, lo spirito agonistico delle locali è emerso con prepotenza nel terzo periodo. Cambiando marcia in ricezione e alzando l’intensità del muro, le padrone di casa si sono portate subito sul 14-9. Nonostante il tentativo di rientro avversario fino al 20-19, la compagine bastiola ha mantenuto il sangue freddo, riaprendo ufficialmente i giochi.

Il quarto set ha rappresentato il punto di rottura psicologico della sfida. Le ragazze del Bastia sono entrate in campo con una forza agonistica differente, annichilendo le resistenze avversarie fin dai primi scambi. Un parziale di 11-2 ha messo in chiaro le gerarchie, trasformando la frazione in un monologo tecnico che ha trascinato la contesa al quinto set. Nel tie-break decisivo, la partenza sprint di Marsciano (0-3) ha gelato per un attimo il pubblico, ma la maturità del Volley Academy ha fatto la differenza. Recuperato lo svantaggio, le padrone di casa hanno gestito i punti pesanti con estrema precisione, sigillando la vittoria definitiva. Questo risultato consolida il quinto posto in graduatoria e lancia un segnale chiaro in vista dei quarti di finale promozione contro la Bartoccini School Volley Perugia, come riporta il comunicato di Volley Academy Bastia – Antonello Polticchia.