Caccia Village a Bastia il gusto selvaggio conquista la fiera

Lavoro, domani a Roma confronto Landini-Orsini ROMA (ITALPRESS) – Energia, rappresentanza, Europa: sono molti i temi, nel complesso scenario internazionale che stiamo attraversando, su cui si confronteranno giovedì 23 aprile, al Teatro Italia di Roma, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.L’occasione è l’Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati dell’industria della Cgil, dal […]

Carburanti, Salvini “Qualcuno nella Commissione europea è in malafede” FIRENZE (ITALPRESS) – In merito alla scarsità di dotazione di carburante “sono molto preoccupato perchè l’Europa continua a dormire e non ci permette di intervenire con come dovremmo e come potremmo. Se a Bruxelles continuano a far finta di niente, a questo punto penso anche in malafede. Temo che a Bruxelles qualcuno alla guida della […]

Dramma a Catanzaro, si getta dal balcone con i figli: muoiono mamma e due bimbi CATANZARO (ITALPRESS) – Dramma a Catanzaro. Una donna, insieme a due figli, ha perso la vita dopo essersi gettata dal balcone del terzo piano della sua abitazione. La tragedia è avvenuta la notte scorsa. La madre, secondo le prime ricostruzioni, si è lanciata nel vuoto con in braccio due dei suoi figli, un bambino di […]

Furto da 500mila euro in gioielleria ad Asti, individuati i responsabili ASTI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Asti, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, ha individuato i presunti autori del furto aggravato messo a segno lo scorso agosto in una gioielleria del centro cittadino, da cui erano stati sottratti preziosi per un valore stimato di circa 500mila euro. Le indagini, condotte dalla […]

Blitz antimafia a Niscemi, 35 arresti e aziende sequestrate per 6 milioni CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Maxi operazione antimafia all’alba nel Nisseno, dove circa 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, con il supporto delle unità cinofile, dello Squadrone Cacciatori di Sicilia e del 9° Nucleo Elicotteri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di 35 persone. Per 32 indagati […]

Inter in finale di Coppa Italia, Como piegato 3-2 in rimonta Una doppietta di Calhanoglu e la rete decisiva di Sucic rendono vani i gol di Baturina e Da Cunha

Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta Iran WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Considerata la grave frattura che sta colpendo il governo iraniano, circostanza non inaspettata, e su richiesta del feldmaresciallo Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif del Pakistan, ci è stato chiesto di sospendere l’attacco all’Iran fino a quando i suoi leader e rappresentanti non presenteranno una proposta unitaria. Ho […]

Meloni “Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni” ROMA (ITALPRESS) – “Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni nè di coerenza nè di libertà.Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla […]

Cina, produzione di cereali in crescita anche nel 2026 secondo le previsioni PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione cerealicola cinese dovrebbe mantenere una crescita stabile nel 2026, con la capacità del Paese di garantire una produzione e una fornitura stabili di cereali e di altri importanti prodotti agricoli destinata a rafforzarsi ulteriormente, secondo un rapporto diffuso oggi dal ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali. Il rapporto sulle […]