Beneficenza solidale sostiene i bambini di Gaza al cinema esperia

Una serata di arte e impegno civile coinvolge bastia umbra

La serata di beneficenza organizzata al Cinema Teatro Esperia ha riunito un ampio pubblico, attirato dall’obiettivo concreto di sostenere i bambini di Gaza attraverso la raccolta fondi destinata al cibo terapeutico promosso da UNICEF. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha trasformato Bastia Umbra in un punto di incontro tra arte, impegno civile e solidarietà, offrendo alla comunità un’occasione di partecipazione sentita e condivisa.

Un programma ricco di performance artistiche

Sul palco si sono alternate realtà culturali che rappresentano il tessuto creativo del territorio. Il Coro Aurora, guidato da Stefania Piccardi, ha aperto la sequenza degli interventi con un repertorio scelto per accompagnare il pubblico in un clima di ascolto e riflessione. A seguire, le coreografie del Centro Studi Danza Umbro, diretto da Jasmine e Marina Benvegnù, hanno portato in scena un linguaggio corporeo intenso, costruito per evocare temi di fragilità e speranza.

La Scuola di Ballo Asso di Cuori, con la direzione di Luca Mazzarini ed Elisa Galli, ha proposto un quadro dinamico che ha coinvolto gli spettatori con energia e precisione tecnica. La Tanguerìa di Foligno, guidata da Sara Losavio e Piertommaso Daddi, ha introdotto atmosfere più intime, affidando al tango argentino il compito di raccontare emozioni profonde attraverso movimenti essenziali e carichi di significato.

Musica, danza e parole per un messaggio comune

L’Accademia Creativa, Mauro Mela e il gruppo di Canto Popolare di Giano dell’Umbria hanno completato un mosaico artistico variegato, costruito per dare voce a un messaggio unitario: sostenere chi vive in condizioni estreme. Tra una performance e l’altra, letture e riflessioni hanno scandito il ritmo della serata, offrendo spunti di consapevolezza e richiami alla pace.

L’apertura istituzionale è stata affidata alla vicesindaca Elisa Zocchetti, affiancata dai dialogatori del Comitato Nazionale UNICEF, che hanno illustrato il valore concreto del progetto e l’urgenza degli interventi umanitari destinati ai più piccoli.

Una comunità che risponde con partecipazione

L’Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a prendere parte a un appuntamento che unisce cultura e responsabilità sociale, sottolineando come ogni contributo possa incidere sulla vita dei bambini coinvolti nelle emergenze. La collaborazione di Accademia Creativa, Centro Sociale Campiglione, Riambientiamoci e Acoustic Light ha reso possibile un evento costruito con cura, capace di trasformare una serata di spettacolo in un gesto collettivo di sostegno.

La partecipazione registrata conferma la volontà della comunità di Bastia Umbra di rispondere con sensibilità e presenza alle iniziative che mettono al centro i diritti dei più vulnerabili, rafforzando un legame tra territorio e solidarietà che continua a crescere.