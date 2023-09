Al PalaBarton Perugia si impone per 3-1 contro Siena nel test match

Al PalaBarton – Perugia si aggiudica il secondo test match giocato in questo precampionato contro Siena. La gara termina sul 3-1 in favore dei padroni di casa, guidata dai vari Ben Tara, Held e Solè. Siena gioca comunque un buon volley, si aggiudica il secondo set e termina l’incontro con il 49% in attacco e buone percentuali in ricezione.

Primo set Siena comincia il test match a Perugia con Nevot palleggiatore e Sebastiano Milan opposto, Pierotti e Tallone in banda, Copelli e Trillini al centro, Bonami libero. Turno di riposo a Perugia per l’opposto brasiliano Matheus Krauchuk, mentre nel club umbro non sono ancora a disposizione otto giocatori del roster, ovvero i pallavolisti che hanno preso parte agli Europei.

Il primo punto senese è opera di Trillini. La Sir parte forte e si porta sul 7-3, Pierotti rintuzza con una bella schiacciata e pochi secondi più tardi arriva un punto break per Siena con Alessio Tallone (7-5). Ace di Pierotti (7-6). La Emma Villas è ben presente e va a segno prima con Trillini che è attento a muro e poi con Tallone.

Perugia alza l’intensità del proprio servizio e difende bene, ne scaturisce un break per i locali: umbri sul 15-12. Bel muro di Nevot, Siena si riavvicina. Attacco vincente di Tallone, poi Copelli realizza addirittura due servizi vincenti e la Emma Villas torna in parità (16-16).

Perugia continua a battere bene, ma Siena risponde colpo su colpo. Arriva un altro ace per la Emma Villas, questa volta firmato da Marco Pierotti (22-22).

Perugia si aggiudica il primo set 25-23. Nel primo set per Siena 4 punti a testa per Milan, Pierotti e Tallone.

Secondo set Siena piazza un break e con Milan e Pierotti si porta sul +4: 9-13. La Emma Villas gioca con lucidità, difende bene ed è attenta a muro. Buone le ricezioni, così come la regia di Thomas Nevot. Un grande tocco del palleggiatore francese serve Alessio Tallone che appoggia il punto che vale il 16-20. Siena è in vantaggio di 4 punti. Bravo Sebastiano Milan che è autore del ventunesimo punto dei toscani.

Muro di Nevot ed è set point per Siena: 19-24. Un errore in battuta di Perugia chiude il secondo set sul 20-25. Milan protagonista in questo set, per lui 6 punti e il 60% in attacco.

Terzo set Perugia inizia bene il terzo parziale, ma Siena rientra. Copelli continua a servire assai bene. Il set si gioca sul punto a punto, alcune giocate di Sebastiano Milan portano ancora alla parità (18-18).

Un muro di Solè dà il +2 agli umbri (20-18). Pierotti ancora a segno per il diciannovesimo punto senese. Ma la Sir ora allunga. Di nuovo un muro di Solè: 23-20. Muro Trillini. Perugia si aggiudica il set per 25-22.

Sono 5 in questo set i punti di Ben Tara, 4 a testa per Held e Solè, autori delle giocate decisive per la conquista del parziale. Per Siena altri 5 punti per Milan, 4 per Pierotti, 3 per Trillini.

Quarto set Per Siena entra Mattia Picuno da opposto, Milan si sposta in banda con Tallone, al centro ci sono Acuti e Copelli. Spazio poi anche per Martin Coser.

Picuno inizia con una buona schiacciata vincente, anche Milan continua a mettere giù palloni. Picuno angola bene per il 10-9. Di nuovo Ben Tara a guidare l’attacco dei locali, che allungano alla metà del parziale. Entra in campo anche Azaria Gonzi, al posto di Thomas Nevot. Ace di Held (22-15).

Copelli si ripete dai nove metri (22-17). Perugia chiude il set sul 25-19 e si aggiudica il match per 3-1.

Sir Susa Vim Perugia – Emma Villas Siena 3-1 (25-23, 20-25, 25-22, 25-19)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Candellaro 7, Held 19, Toscani (L), Ben Tara 17, Solè 12, Colaci (L), Tesone, Cassieri, Dionigi 5, Fiori 6, Severini, Fossa 1. Coach: Lorenzetti. Assistente: Giaccardi.

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 8, Trillini 5, Nevot 2, Coser (L), Tallone 13, Bonami (L), Krauchuk, Milan 17, Gonzi, Acuti 1, Pierotti 10, Pellegrini, Ivanov, Picuno 3. Coach: Graziosi. Assistenti: Monaci e Passaponti.

NOTE. Percentuale in attacco: Perugia 50%, Siena 49%. Muri punto: Perugia 12, Siena 6. Positività in ricezione: Perugia 52% (24% perfette), Siena 47% (23% perfette). Ace: Perugia 4, Siena 6. Errori in battuta: Perugia 24, Siena 23.

Durata del match: 1 ora e 35 minuti (23’, 24’, 25’, 23’).