Bastia non dimenticherà mai le vittime del coronavirus, Paola Lungarotti

Onore alle vittime: oggi a nome della cittadinanza di Bastia Umbra con un minuto di silenzio ho portato insieme a tutti i Sindaci italiani un gesto di lutto e di solidarietà verso coloro che hanno perso la vita, verso le loro famiglie. Il loro sacrificio non deve essere dimenticato, dobbiamo sentirne il peso e cercare di debellare questo virus che sta cercando di minare la nostra società da molti punti di vista. Ci sono deboli segnali di miglioramento, cerchiamo di rafforzarli resistendo chiusi nelle nostre abitazioni, per chi può, chi è costretto ad uscire lo faccia solo con le doverose precauzioni, per il bene di tutti.