Monache benedettine e aziende private mascherine alla popolazione, grande cuore di Bastia

Da domani la Protezione Civile inizierà a distribuire agli utenti del servizio “Tu resta a casa, veniamo noi da te” le mascherine donate da aziende private del territorio e quelle realizzate dalle Monache Benedettine… eccolo il grande cuore di Bastia Umbra che esce allo scoperto, in questo momento ogni aiuto è importante e per questo come Amministrazione Comunale sentiamo l’obbligo di ringraziare per quanto donato