Buoni spesa, pubblicato avviso per individuazione di operatori economici

Il Comune di Bastia Umbra, attraverso il settore Sociale, è al lavoro in questi giorni per dare seguito alle disposizioni previste nell’ultima ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 che prevede l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

A seguito infatti dell’emergenza legata al Coronavirus e al forte impatto determinato da questo anche sull’economia del Paese e di conseguenza sugli aspetti socio-economici delle famiglie, è stato previsto un intervento economico in favore dei Comuni per sostenere quelle situazioni familiari che si trovano a vivere al momento una particolare difficoltà economica.

L’intervento prevede l’erogazione di buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità, che verranno riconosciuti ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso operatori economici, farmacie e parafarmacie del territorio comunale e proprio per tale motivo è stato pubblicato in data odierna un avviso pubblico di manifestazione d’interesse rivolto a tali operatori perché, chiunque di questi possa essere interessato e averne i requisiti, potrà essere inserito in un apposito elenco che verrà pubblicato sul sito internet del Comune.

L’Avviso per gli operatori economici, farmacie e parafarmacie e il modello di domanda per aderire è reperibile sul sito internet del Comune di Bastia Umbra all’indirizzo www.comune.bastia.pg.it sotto la voce “Avvisi” .

Per quanto attiene invece la possibilità da parte dei cittadini di inoltrare la richiesta per accedere al beneficio, ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni .

Informazioni ulteriori sono reperibili presso il Settore Sociale al n. 075/8018220-075/8018298