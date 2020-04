Covid19, casa vacanze per personale medico, disponibile gratuitamente

Casa Vacanza Petite Sophia mette a disposizione gratuitamente un appartamento per personale medico-sanitario. Si tratta di un monolocale solitamente utilizzato per i turisti. I responsabili Vincenzo Gerelli e Grigorita Georgiana hanno deciso di mettere a disposizione, ovviamente in maniera totalmente gratuita, l’appartamento per il personale medico/sanitario che ha bisogno in questo momento. E’ presente nella pagina Facebook “Trova alloggio sanitari Covid-19 Umbria“ e probabilmente dal 3 aprile sarà disponibile anche sulla piattaforma creata appositamente da Airbnb. Per info scrivete un messaggio privato sulla pagina Facebook e se non hai Facebook, lascia un commento qui sotto, ti metteremo in contatto con i titolari.