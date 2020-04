Buoni spesa comunali elenco dei negozi che hanno aderito

Pubblicato sul sito del Comune di Bastia Umbra l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione d’interesse per buoni spesa comunali in distribuzione da oggi giovedì 9 aprile

Ad oggi nel sito del Comune di Bastia Umbra sotto la sezione avvisi sono elencati gli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione d’interesse per l’acquisto di buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità come da Ordinanza della Protezione Civile N. 658 del 29.03.2020.

L’elenco è in continuo aggiornamento in quanto in ogni momento è possibile fare la richiesta da parte degli operatori commerciali per essere inseriti.

Se altri esercizi commerciali del territorio vorranno essere inseriti dovranno come gli altri presentare domanda al Comune di Bastia Umbra – Settore sociale- scaricando la modulistica dal sito comunale www.comune.bastia.pg.it nella sezione avvisi. I buoni sono in distribuzione a cominciare da oggi giovedì 9 aprile e per i prossimi giorni, sono consegnati dagli infaticabili operatori volontari della Protezione Civile bastiola.

Si ricorda che al Comune di Bastia Umbra è stato riconosciuto un contributo complessivo di € 141.064,02. Per incrementare il contributo riconosciuto al Comune dall’Ordinanza Ministeriale, l’Amministrazione ha previsto l’apertura di un apposito conto corrente nel quale potranno confluire tutte le donazioni che perverranno da tutte quelle persone che vorranno fare un segno di solidarietà , versando un contributo economico nel C/C dedicato IT 46 W01030 38280 000001595430 Banca Monte dei Paschi di Siena spa intestato a Comune di Bastia Umbra donazioni per solidarietà alimentare Covid-19;

“In questa grave pandemia si riscopre la solidarietà della città che viene incontro alle necessità di una fascia di utenti messa alla prova dall’emergenza sanitaria e dalle sospensioni lavorative. Si ringraziano tutti gli esercizi commerciali per la disponibilità dimostrata e per l’ulteriore scontistica che alcuni negozianti hanno attuato – afferma l’Assessore Daniela Brunelli”