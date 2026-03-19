Consiglio Comunale Bastia scontro duro, opposizione attacca forte

Tensione in aula a Bastia Umbra, seduta sospesa tra polemiche
Si accende il clima politico a Bastia Umbra durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Al centro del confronto, il comportamento della maggioranza e la gestione dell’aula, con l’opposizione che denuncia un atteggiamento definito distante e in alcuni momenti sprezzante.
Nel corso dei lavori, i gruppi di minoranza hanno rivendicato una linea improntata alla responsabilità istituzionale. Sui provvedimenti ritenuti strategici per la città, il voto favorevole è arrivato senza esitazioni. Tra questi, il riconoscimento del debito fuori bilancio legato alle sanzioni T-red, l’adeguamento delle risorse per il contratto collettivo e l’attivazione del Punto Unico di Accesso per i servizi socio-sanitari.
Voto compatto sui temi strategici
Su questi dossier, l’opposizione ha sottolineato la volontà di garantire stabilità amministrativa e risposte concrete ai cittadini. Una posizione che, secondo quanto emerso, si contrappone a una maggioranza giudicata poco incisiva nella gestione complessiva dei lavori consiliari.
Diverso il quadro sulla modifica del regolamento relativo agli animali. Il provvedimento, avviato anche grazie alla sollecitazione della minoranza, ha acceso il confronto su un punto specifico: il divieto assoluto di lasciare animali in auto. La proposta di rinviare la questione in commissione non ha trovato accoglimento, determinando l’astensione dell’opposizione.
Sicurezza e ordine pubblico, atti condivisi
Nel corso della seduta sono stati comunque approvati all’unanimità alcuni atti ritenuti rilevanti. Tra questi, un documento emendato a sostegno delle forze dell’ordine e un ordine del giorno sulla sicurezza in vista della Lizza del Palio de San Michele. Tuttavia, viene evidenziato un ritardo nell’intervento della maggioranza su quest’ultimo tema, con possibili ripercussioni sull’efficacia delle misure adottate.
Criticità sul territorio e gestione emergenziale
Sul fronte delle problematiche locali, come quelle segnalate in via Bambini Angeli, emerge una gestione definita frammentaria. Secondo l’opposizione, si continua a intervenire inseguendo le emergenze senza una visione organica e programmata, con il rischio di soluzioni temporanee e non strutturali.
Scontro finale e seduta sospesa
Il momento più critico si è registrato nella fase conclusiva del consiglio. Durante un’interrogazione, il sindaco Pecci è intervenuto con toni ritenuti fuori dalle consuete regole istituzionali, dando luogo a un acceso confronto in aula. La situazione è rapidamente degenerata, fino a rendere necessaria la sospensione della seduta.
Un episodio che, secondo quanto evidenziato, non rappresenterebbe un caso isolato. La ripetizione di simili situazioni alimenta preoccupazioni sul piano della tenuta del confronto democratico e del rispetto delle regole all’interno dell’assemblea.
Il nodo politico e istituzionale
Il punto sollevato con maggiore forza riguarda il ruolo istituzionale del sindaco. Viene richiamata l’esigenza di garantire equilibrio, rispetto delle procedure e corretto svolgimento del dibattito consiliare. Elementi ritenuti fondamentali per assicurare la piena agibilità democratica.
Il clima che emerge è quello di una contrapposizione sempre più marcata, con un livello di tensione che rischia di incidere sulla qualità dell’azione amministrativa. Sullo sfondo resta la richiesta di un cambio di passo nella gestione dei lavori e nei rapporti tra le forze politiche.
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