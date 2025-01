Iscrizioni aperte alla Scuola Media Colomba Antonietti

Dal 21 gennaio fino al 10 febbraio 2025 sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico alla Scuola Media Colomba Antonietti di Bastia Umbra. L’istituto, fondato il 26 settembre 1952, continua a rappresentare un punto di riferimento per l’istruzione secondaria di primo grado nella zona.

La scuola vanta un corpo docente altamente qualificato e ben integrato nel contesto locale. Questo consente di rispondere con precisione alle esigenze degli studenti, creando un ambiente educativo stimolante e accogliente. I dati INVALSI dimostrano che gli alunni della Scuola Media Colomba Antonietti ottengono risultati superiori alla media regionale e nazionale, confermando la qualità della preparazione offerta.

Oltre ai risultati accademici, molti ex alunni della scuola testimoniano il successo del loro percorso scolastico successivo, attribuendolo alla solida base educativa ricevuta. L’istituto, inoltre, offre numerosi progetti e attività educative mirate a stimolare la curiosità e la creatività degli studenti. Un particolare impegno è dedicato all’inclusività, con specifici percorsi educativi e strumenti di supporto per gli alunni con disabilità. Tra questi, spicca l’aula morbida, uno spazio pensato per il relax e la socializzazione in sicurezza degli studenti con bisogni speciali.

Il sindaco di Bastia, anche genitore di alunni della scuola, ha espresso il suo orgoglio per la scelta fatta, sottolineando i numerosi punti di forza dell’istituto. Invita le famiglie a iscrivere i propri figli alla Scuola Media Colomba Antonietti per continuare insieme a costruire una storia di successi scolastici e passione per l’educazione.

Come iscriversi?

Per completare la procedura d’iscrizione, si può visitare il link: [unica.istruzione.gov.it](https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni) e inserire il codice meccanografico PGMM84301T. È disponibile un servizio di supporto per le famiglie telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:30 e in sede il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.