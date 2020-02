Un pari che fa bene al Bastia ma non mette la squadra al riparo

Di Lorenzo Capezzali

PONSACCO: Pari e patta tra i locali del Ponsacco e Bastia per 2-2 dopo una gara equilibrata e giocata con la mente dal Bastia nel cercare la vittoria scaccia crisi. Addirittura il Bastia si era portato in vantaggio 2-0 grazie a Felici al 10’ e 15 ‘ pt. Tutto scorreva liscio quindi per gli ospiti umbri ma il fieno messo in cascina dalla truppa di mister Ortolani non bastava per rassicurarsi la vittoria finale. Il gioco era dalla parte del Bastia anche psicologicamente ma poi passo dopo passo il Ponsacco alzava il tiro sfoderando grinta e precisione nelle manovre. Geometriche le trame di attacco messe in prova dai toscani con Silvestroni e Ferrari. Colpi duri da digerire per il Bastia che tiene di salvare la barca almeno dalla sconfitta. Il Ponsacco dava fondo a tutte le sue energia nervose e tecniche ma il volto della partita non cambiava i connotati. Un pari che fa bene al Bastia ma non mette la squadra al riparo del fondo classifica.

SERIE D GIRONE E – 24° GIORNATA

Domenica 16 febbraio 2020 ore 14,30

Aglianese-Gavorrano 2-0

32′ st Nieri, 35′ st Ballardini

A. Montevarchi-Cannara 1-1

13′ st Bazzoffia (C), 34′ st Essoussi (A)

Foligno-Sangiovannese 3-0

25′ pt, 33′ pt Peluso, 48′ st Arras (F)

Grassina-Flaminia 2-0

45′ pt rig., 35′ st Baccini

Grosseto-Monterosi 1-0

3′ st Boccardi

Pomezia-Scandicci 3-1

6′ pt Poli (S), 30′ pt Lisari (P), 38′ pt Arduini (P), 24′ st Cestrone (P)

Ponsacco-Bastia 2-2

10′ pt, 15′ pt Felici (B), 30′ pt Silvestroni (P), 37′ pt Ferrari (P)

S. Donato Tav.-Tuttocuoio 1-1

12′ st Speziale (T), 45′ st Pino (S)

Trestina-Albalonga 1-0

32′ st Ibojo