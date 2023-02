Censimento arboreo del verde, la dichiarazione dell’assessore Santoni

“Il Comune di Bastia Umbra è dotato dal 2019 del Censimento arboreo del verde. In uno degli ultimi Consigli comunali è emerso che ancora alcuni consiglieri di minoranza non se ne sono accorti, o forse fanno finta di non sapere. È un servizio compreso nell’appalto – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Santoni – l’inserimento da parte del gestore su apposito strumento informatico, delle caratteristiche generali delle aree verdi (superficie, arredo urbano, arredo arboreo, attrezzature ludiche, illuminazione, balaustre, siepi, superfici pavimentate e quant’altro di significativo presente nell’area), le ispezioni periodiche effettuate sulle attrezzature ludiche, l’identificazione delle alberature con una numerazione progressiva e l’indicazione delle caratteristiche generali (specie, altezza e diametro) e relative foto. Riceviamo molte segnalazioni dai cittadini che vengono verificate dagli agronomi e dal Servizio Comunale del Verde, le azioni riguardano la salute delle piante, per salvarle dove si può, anche con opportune potature salvaguardando sempre la viabilità, la pubblica incolumità e la sicurezza urbana. Vengono scritte dal PD bastiolo delle dichiarazioni lontane dalla realtà e come al solito si cerca di interpretare mie dichiarazioni per denigrare il sottoscritto e l’amministrazione. Fidarsi dell’agronomo che cura i trattamenti e le potature delle nostre piante e difendere il lavoro degli uffici comunali non è niente di offensivo, anzi massimo rispetto da parte mia nei confronti dei professionisti che danno sempre risposte alle segnalazioni che fanno i cittadini”.

Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni