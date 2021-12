Mascherine all’aperto anche a Bastia, sindaco firma ordinanza

E’ stata firmata oggi l’ordinanza n.117 del Sindaco Paola Lungarotti che impone a decorrere dalle ore 24.00 del 23 dicembre 2021 e fino alle ore 24.00 del 9 gennaio 2022 l’ obbligo, su tutto il territorio comunale, di indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, fermi restando gli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Fonte: Ufficio Stampa del Sindaco

Resta ferma l’esenzione dall’obbligo sopracitato per i bambini con età inferiore a sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e per altre ipotesi previste dalla normativa vigente. Una misura precauzionale importante per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari visto l’aumento dei contagi in tutta la Regione e nel nostro Comune.

L’inosservanza del provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto dell’ Ordinanza.