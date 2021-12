Gli eventi del Natale di Stelle dal 23 al 26 dicembre

Il 23 dicembre tornano le Bianche Presenza dalle 16.30 in Piazza Mazzini con la compagnia Teatrale Accademia Creativa. Lo spettacolo itinerante Bianche Farfalle, eteree, eleganti, danzatrici, trasformano la città in un luogo magico, surreale lontano dal tempo, pieno di luci e colori. Tornano dopo aver illuminato l’inaugurazione della Grande Stella. Non si ferma nemmeno il trenino Christmas Train, il trenino che trasporterà grandi e piccini per le vie del centro addobbate a festa. L’attenzione non è mai abbastanza, con ordinanza del Sindaco obbligo di mascherine anche all’aperto visto l’aumento dei contagi in tutta la nostra regione e nel nostro comune. In questo momento di festa è obbligatorio rispettare le regole, indossare la mascherina e rispettare sempre il distanziamento.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

Presso l’Auditorium S. Angelo alle ore 21.00 Concerto “Viaggio al Regno Natale”. Le Voci bianche del Coro Aurora presenteranno un’operina natalizia per voci bianche composta a quattro mani da Tullio Visioli e Andrea Basevi su testi di Elisa Gastaldon. L’operina racconta di Vento Stravento che, giocando con il suo soffio, mischia per errore le famiglie abitanti il Regno Natale: Presepe, Alberi, Addobbi e Fiocchi di neve. L’ingresso vista la situazione epidemiologica è consentito solo ai genitori dei giovani cantori. Prosegue la mostra dei Presepi nel chiostro e nella sala espositiva del Monastero di Sant’Anna. Le opere sulla natività uniche dei nostri artisti bastioli. Domenica 26 dicembre il primo Presepe vivente a Costano dalle ore 17.00 alle 22.00 per vivere l’emozione della Natività. Sempre domenica sarà possibile visitare ancora la mostra di foto d’epoca “E luce fu” a cura di Ass. Pro Loco Bastia Umbra, presso Auditorium S. Angelo dalle ore 17.00-19.00. Negli eventi in luoghi chiusi l’ingresso è consentito con green pass.

Programma dettagliato degli appuntamenti salvo eventuali disposizioni ministeriali

23 dicembre

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

Piazza Mazzini

ore 16.30 – Bianche Presenze | Compagnia Teatrale Accademia Creativa

Auditorium S. Angelo

ore 21.00 – Concerto “Viaggio al Regno Natale” | Coro Aurora

Il Coro Aurora di Stefania Piccardi eseguirà di Tullio Visioli “Viaggio al regno Natale”, operina per coro di voci bianche. Al flauto Francesca Panzolini e al pianoforte Federica Marchionni. Ingresso riservato solo ai genitori

24 dicembre

Centro Storico

ore 15.00/20.00 – Christmas Train

Centro sociale Campiglione

ore 16.00 – Arriva Babbo Natale! | Centro Sociale Campiglione

La carovana di Santa Claus fa tappa a Campiglione per donare dolciumi e felicità a grandi e piccini.

26 dicembre

Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

ore 17.00/22.00 – Presepe vivente 2021 | Oratorio “Sacra Famiglia” di Costano

Vivi l’emozione della Natività per la prima volta a Costano.

Il programma completo di Natale di stelle a Bastia Umbra | 8 dicembre-6 gennaio

Scopri cosa ci riserverà il Natale:

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19. Potranno subire variazioni a causa di eventuali disposizioni ministeriali