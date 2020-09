A breve pronta nuova strada collegamento Via Firenze, Poste e Stazione

A breve sarà operativa la nuova strada di collegamento tra Via Firenze, Piazzale delle Poste e Stazione ferroviaria. L’impresa attuatrice sta realizzando in questi giorni le opere di segnaletica orizzontale e verticale necessarie, a partire dalla rotonda che affaccia su Via Firenze. Ilnuovo sistema viario prevede due vie a senso unico (Via del Conservificio in direzione Via Firenze e la nuova strada, in direzione Poste)e la nuova via di accesso alla stazione ferroviaria.