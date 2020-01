Manutenzione alla linea ferroviaria in Via Firenze in orario notturno

Programmati per conto di RFI SpA dal 27 al 29 Gennaio interventi di manutenzione alla linea ferroviaria in Via Firenze in orario notturno (ore 22.00 – 6.00). Pertanto, a causa dei lavori sui binari l’attraversamento del passaggio a livello di Via Firenze sarà chiuso in ambo i sensi di marcia, sia al traffico veicolare che pedonale, nell’orario dei lavori da effettuarsi (ore 22.00 – 6.00).

Sarà installata apposita segnaletica verticale di tipo temporaneo indicando i percorsi alternativi individuati: Via della Repubblica e sottopasso di Via Basilicata (Borgo I° Maggio). Via S. Bartolo e sottopasso di Via Monte Vettore (zona S. Bartolo – XXV Aprile).