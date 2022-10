Search for: Search Button

In corso interventi di manutenzione straordinaria delle strade

In corso interventi – Sono iniziati ieri, 25 Ottobre 2022, degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade. I lavori prevedono interventi di risanamento e riqualificazione del piano viabile in tratti in cui sono presenti delle situazioni pericolose per la sicurezza della circolazione, dando priorità alle diverse situazioni in base alla criticità della pavimentazione stradale, al fine di garantire la massima sicurezza alla viabilità.

Partendo da via Puglie proseguiranno nell’area parcheggi e camminamento pedonale di via Torgianese, via Boschetti, via Butine e sottopasso via Atene, via Trovatelli, via Cecchini, via Fosse Ardeatine, parte di via Ticino, in due corsie di manovra di Piazza Campo del Mercato, Via Foscolo.

I lavori si svolgeranno nei prossimi giorni e verranno conclusi entro il mese di novembre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

La viabilità potrà subire eventuali rallentamenti a causa dei cantieri, e potrebbe esserci la necessità temporanea di vietare la sosta dei veicoli nelle zone interessate, ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi.

L’ investimento economico per i lavori elencati è di 225 mila euro. Sono in corso di ultimazione varie progettazioni per ulteriori importanti interventi di manutenzione stradale da realizzarsi nei prossimi mesi.