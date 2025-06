Erba alta e scarsa manutenzione, rischio sulle strade

A Bastia Umbra la gestione del verde pubblico è al centro delle critiche del Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia, che segnala una situazione di persistente incuria lungo le strade cittadine. In diverse aree, secondo la nota diffusa dal partito, l’erba non sarebbe mai stata tagliata dall’inizio dell’anno. Solo in pochi casi, si legge nel comunicato, alcuni tratti risultano curati grazie all’intervento spontaneo di privati cittadini.

Secondo Fratelli d’Italia, la mancata manutenzione rappresenta un fattore di rischio per la sicurezza stradale. L’erba alta ai bordi delle carreggiate e nelle aiuole degli incroci può limitare la visibilità, aumentando la possibilità di incidenti per pedoni, ciclisti e automobilisti. Alla criticità legata alla sicurezza si aggiungono aspetti ambientali e sanitari: la vegetazione incolta favorirebbe la diffusione di pollini e potrebbe aggravare i sintomi delle allergie stagionali, in un periodo dell’anno particolarmente delicato sotto questo profilo.

Il coordinamento locale del partito osserva che la cura del verde pubblico era stata posta al centro dei programmi promossi dalla maggioranza di centro sinistra in occasione della campagna elettorale. Tuttavia, ad oggi – si legge nella nota – gli interventi di manutenzione ordinaria risultano carenti e disorganici.

Critiche vengono rivolte anche alla comunicazione istituzionale, ritenuta poco incisiva e non in grado di fornire spiegazioni convincenti sullo stato di abbandono in cui versano molti spazi pubblici. I responsabili locali di Fratelli d’Italia lamentano un quadro generale che, oltre alla scarsa manutenzione del verde, toccherebbe altri ambiti dell’amministrazione comunale, tra cui la gestione di edifici pubblici e la destinazione di strutture come l’ex mattatoio.

Secondo la nota, il malcontento si starebbe allargando anche tra gli elettori che in passato hanno sostenuto la maggioranza attualmente al governo cittadino. Il coordinamento auspica un intervento rapido e concreto da parte dell’amministrazione, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e decoro urbano, rispondendo alle aspettative dei cittadini e contrastando il senso di abbandono che si sarebbe diffuso in diverse aree del territorio comunale.