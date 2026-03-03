Diritti delle donne: Bastia Umbra lancia un mese di eventi

Il Comune umbro celebra a Bastia Umbra il valore femminile

La città di Bastia Umbra si prepara a vivere un mese di marzo straordinario, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto per onorare l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature. L’amministrazione comunale ha varato un piano d’azione culturale che non si esaurisce nella singola data dell’8 marzo, ma che si dipana lungo trentun giorni di incontri, riflessioni e scoperte. Il progetto ha l’ambizione di andare oltre la semplice ricorrenza formale, puntando dritto al cuore della questione: il riconoscimento del ruolo vitale che le donne ricoprono nella trama sociale, economica e storica della comunità locale. Si tratta di un impegno civile che l’istituzione assume per ribadire che la parità non è un traguardo statico, ma un percorso dinamico da alimentare quotidianamente.

Un programma diffuso che coinvolge il capoluogo e le frazioni di Costano e Ospedalicchio, attraverso cinema, fotografia, letteratura e momenti di confronto.

Donne, Scelte e Libertà

Cinema Teatro Esperia – Sala Piccola

Lunedì 9, 16, 23 e 30 marzo – ore 21.00

A partire da lunedì 9 marzo 2026, per quattro appuntamenti consecutivi, la sala piccola del Cinema

Esperia diventerà uno spazio di riflessione, consapevolezza e dialogo sul tema dell’emancipazione

femminile nella storia della letteratura e del cinema.

Un percorso culturale che intreccia visioni, letture e confronto, per approfondire il significato delle

scelte e della libertà femminile attraverso le arti.

A cura di zŭ! | zona d’ŭmbra e Alessia Brunelli

“Amiche” – Ritratti di 170 donne

Mostra fotografica diffusa dal 2 a 15 marzo

Il cuore delle celebrazioni sarà il progetto “Amiche”, un grande racconto per immagini che coinvolge 170 donne del territorio.

112 manifesti affissi nelle plance pubblicitarie del capoluogo e delle frazioni

Mostra all’aperto con gigantografia su pannellatura con tutti i soggetti fotografati in Piazza del Mercato – Arena Mattatoio (lato San Michele Arcangelo)

Accanto alla mostra diffusa, saranno allestite tre esposizioni fotografiche al coperto:

Bastia Umbra

Teatrino Piazza Mazzini

Giovedì 5: 17.00 – 19.30; Da Venerdì 6 a Domenica 8: 16.00 – 19.30; Giovedì 12: 17.00 – 19.30; Da Venerdì 13 a Domenica 15: 16.00 – 19.30

A cura di Paolo Caccinelli

Costano

ex Mattatoio

Venerdì 6: 17:00 – 19.30

Sabato 7 e Domenica 8: 16:00 – 19.30

Giovedì 12 e Venerdì 13: 17:00 – 19.30

Sabato 14 e Domenica 15: 16:00 – 19:00

A cura di Paolo Caccinelli

Ospedalicchio

Circolo culturale e ricreativo

Da lunedì 2 a venerdì 6: 14.00 – 16.00 e 20.30 – 23.00

Sabato 7: 20.30 – 23.00

Domenica 8 marzo: 17.00 – 19.00 e 20.30 – 23.00

Da lunedì 9 a venerdì 13: 14.00 – 16.00 e 20.30 – 23.00

Sabato 14: 20.30 – 23.00

Domenica 15 marzo: 20.30 – 23.00

A cura di Luisa Casaglia e Ilvana Mela

Biblioteca Comunale Alberto La Volpe

Per tutto il mese di marzo la Biblioteca propone:

“Libere di Essere” – Letture dedicate alle scuole della città

Scaffale Rosa, una bibliografia tematica dedicata alle scrittrici più amate d’Italia

Le iniziative promosse dal Comune di Bastia Umbra intendono celebrare la Giornata Internazionale della Donna, come riporta Giacomo Lazzari – Comune di Bastia Umbra – non come un singolo momento simbolico, ma come un percorso condiviso di crescita culturale e consapevolezza collettiva, capace di coinvolgere l’intera comunità.