Pallavolo femminile: Bastia travolge Fossato in tre frazioni

Dominio biancoceleste nel girone di ritorno giocato a Bastia

Il palazzetto dello sport ha fatto da cornice a una prestazione di forza del Volley Academy Bastia, che nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C ha liquidato la pratica Fossato Volley con un secco e perentorio 3-0. La squadra di casa ha saputo gestire i momenti di pressione, dimostrando una superiorità tecnica evidente, nonostante qualche passaggio a vuoto che ha reso il punteggio più equilibrato in apertura e in chiusura di match. La vittoria permette alle ragazze di coach Fiorella Di Leone di guardare con ottimismo al prosieguo del torneo, confermando una condizione fisica e mentale invidiabile in questa fase cruciale della stagione regolare.

La prima frazione è stata caratterizzata da ritmi piuttosto blandi e da una fase di studio prolungata che ha visto le due formazioni procedere punto a punto fino al 10-10. Bastia ha faticato a trovare la giusta misura al servizio, commettendo diversi errori che hanno permesso alle ospiti di restare agganciate al set fino al fotofinish sul 23-22. Solo un colpo di reni finale delle attaccanti locali ha permesso di archiviare il parziale sul 25-22. Musica completamente diversa al rientro in campo: le padrone di casa hanno innestato la marcia superiore, piazzando un parziale devastante di 12-1. Con un Fossato incapace di reagire al servizio e alla varietà di colpi delle biancocelesti, il secondo set è scivolato via velocemente verso un netto 25-10.

Nel terzo e ultimo atto della sfida, coach Di Leone ha deciso di ruotare ampiamente l’organico, dando spazio alle atlete che finora avevano trovato meno minuti sul parquet. Questo rimescolamento ha riportato il set sui binari dell’incertezza, con Fossato che ha provato a riaprire la contesa lottando su ogni pallone fino al 19 pari. Tuttavia, l’esperienza delle titolari rimaste in campo e la freschezza delle nuove entrate hanno permesso a Bastia di piazzare l’allungo decisivo per il 25-23 finale. Analizzando le prestazioni singole, spiccano i 18 punti di una Mazzasette in stato di grazia, ben coadiuvata da Mussini (16 punti) e Sabatini (10), che hanno garantito una continuità offensiva fondamentale per scardinare la difesa avversaria.

Il tabellino finale racconta di una partita vinta soprattutto grazie alla qualità della fase d’attacco e alla capacità di capitalizzare i momenti di sbandamento delle avversarie.

Volley Academy Bastia: Mazzasette 18, Mussini 16, Sabatini 10, Montacci 5, Roscini 4, Alessandretti 3, Pici (L) Fiorucci 3, Boschetti 1, Borgnini NE: Montecucco, Ripi All. Di Leone Fiorella. Volley Academy Bastia: (Bs 15, Bv11, muri 3)

Per le biancocelesti, questo successo non è solo una questione di punti in classifica, ma la conferma che il gruppo è unito e pronto a rispondere presente anche quando le rotazioni si fanno frequenti, garantendo standard di gioco elevati per l’intero arco dei novanta minuti di gara.