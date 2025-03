Niente internet ad Ospedalicchio via Mario Poletti, residenti in crisi

Segnale assente tra il passaggio a livello e lo stadio di Ospedalicchio

Niente internet – La mancanza di connessione in via Mario Poletti ad Ospedalicchio crea disagi ai residenti. L’area compresa tra il passaggio a livello e lo stadio risulta priva di fibra ottica, nonostante l’installazione di una cabina che, secondo i cittadini, non sarebbe operativa.

Il problema riguarda in particolare il tratto tra il passaggio a livello e la chiesa, dove la fibra non è mai stata attivata. Gli abitanti della zona sono costretti a utilizzare connessioni via parabola offerte da operatori privati, spesso con costi elevati e prestazioni non all’altezza delle necessità quotidiane.

Niente internet

Nel corso dei lavori per la realizzazione del marciapiede in via Mario Poletti, è stata posizionata una nuova cabina, ma non risultano conferme ufficiali sul suo effettivo collegamento alla rete principale. La mancanza di un’infrastruttura adeguata rischia di lasciare fuori dalla banda larga numerose famiglie anche nel 2025, anno in cui si punta a una copertura più estesa del territorio con connessioni veloci.

I residenti chiedono un intervento urgente delle autorità competenti e degli operatori di telecomunicazione per risolvere il problema e garantire un accesso stabile alla rete. Senza un’azione tempestiva, il divario digitale rischia di penalizzare ulteriormente chi vive in questa parte di Ospedalicchio.

segnalazione di Andrea Gagliardoni