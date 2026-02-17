Corsi Unilibera valorizzano formazione culturale a Bastia Umbra

Nuove proposte educative presentate nell’Open day a Bastia Umbra

L’Università Libera del Comune di Bastia Umbra inaugura il secondo semestre con una proposta formativa ampliata e strutturata, presentata ufficialmente nell’ambito dell’Open day di UniCittà al Centro Congressi di Umbria Fiere. L’appuntamento di venerdì 20 rappresenta per la comunità un momento di incontro diretto con docenti e coordinatori, offrendo una panoramica completa sulle attività che accompagneranno i partecipanti nei prossimi mesi.

Un’offerta formativa rinnovata e multidisciplinare

Il nuovo semestre si distingue per un equilibrio tra continuità e innovazione. Accanto ai percorsi più consolidati, trovano spazio moduli aggiornati e laboratori pensati per ampliare le competenze personali e culturali. Nell’Area Movimento, la ginnastica antalgica guidata da Azzurra Corsi, il Pilates con Giulia Brozzetti, il Nordic Walking con Paolo Speziali e i balli di gruppo condotti da Teresa Brufani propongono un approccio dinamico al benessere fisico, con attività calibrate sulle esigenze di un pubblico eterogeneo.

Arti e scienze per una crescita completa

L’Area Arti offre un itinerario ricco e articolato: Irene Bratti accompagnerà gli iscritti alla scoperta della Perugia etrusco-romana, mentre Claudia Sardo guiderà un percorso sulla storia dell’arte dal Rinascimento al XX secolo. Raffaella Vellucci approfondirà la narrazione nell’arte sacra, ed Elisa Cesaretti esplorerà i linguaggi nascosti delle opere. Completano il quadro gli studi francescani introdotti da Elisa Bovi, che aggiungono una prospettiva storica e spirituale di grande interesse.

Sul fronte scientifico, Daniele Capezzali condurrà un modulo dedicato all’uso degli strumenti astronomici, mentre Marco Brufani proporrà un percorso di educazione finanziaria e patrimoniale, utile per orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte economiche quotidiane.

Lingue e laboratori per competenze applicate

L’Area Lingue conferma il corso di inglese intermedio con Athina Kazaki e un approfondimento sui grandi autori della letteratura inglese curato da Eleonora Spina, pensato per chi desidera unire pratica linguistica e conoscenza culturale. L’Area Laboratori si arricchisce con il corso di illustrazione naturalistica tenuto da Lucia D’Addato, un’esperienza che unisce tecnica, osservazione e creatività.

Un progetto che valorizza la comunità

L’intero programma è sostenuto da un corpo docente riconosciuto per competenza e professionalità, elemento che contribuisce a mantenere elevato il livello qualitativo dell’offerta. Le attività saranno inoltre integrate da laboratori e uscite didattiche, pensate per trasformare la formazione in un’esperienza concreta e coinvolgente.

Grazie al progetto UniCittà, Bastia Umbra consolida il proprio ruolo di polo culturale attivo, offrendo ai cittadini l’opportunità di esplorare nuovi percorsi di crescita personale e collettiva.

Il calendario completo dei corsi, con indicazione di giorni, orari e sedi, è disponibile presso l’Ufficio Cultura del Comune, la segreteria dell’Università Libera e sul sito istituzionale visitbastiaumbra.it.. La sede dell’Università Libera è in Via Cesare Battisti 11, a Bastia Umbra. Per informazioni sono attivi i contatti della segreteria e dell’Ufficio Cultura comunale.