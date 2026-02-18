Volley Academy Bastia cede nettamente al Città di Castello

Battuta d’arresto esterna per Bastia nella sfida di Città di Castello

La Volley Academy Bastia esce sconfitta dalla trasferta di Città di Castello nella terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C femminile. Le padrone di casa si impongono con un netto 3-0, chiudendo la sfida con i parziali di 26-24, 25-16 e 25-14. Una gara che si apre in equilibrio, ma che progressivamente prende una direzione chiara, con le tifernati più continue nei momenti decisivi.

Primo set combattuto fino ai vantaggi

L’avvio premia il coraggio delle bastiole, efficaci nel costruire un primo break che sorprende la formazione di casa. Il ritmo cresce rapidamente e il set si trasforma in un punto a punto serrato, con scambi lunghi e continui ribaltamenti. Bastia resta agganciata fino ai vantaggi, ma un paio di dettagli premiano Città di Castello, che chiude 26-24 e indirizza la serata.

Il Città di Castello accelera e Bastia si disunisce

Nel secondo parziale la squadra tifernate cambia passo. Le locali prendono subito il controllo del gioco, spingono forte al servizio e costringono Bastia a rincorrere. Il tabellone segna 14-7 e la distanza diventa difficile da colmare. Le biancocelesti accusano qualche passaggio a vuoto, mentre Città di Castello mantiene ordine e continuità, allungando fino al 25-16 che vale il 2-0.

Terzo set senza inversione di tendenza

Il ritorno in campo non modifica l’inerzia. Le padrone di casa restano solide in ogni fondamentale, mentre Bastia fatica a ritrovare precisione e ritmo. Il divario cresce rapidamente e il set scivola verso un 25-14 che consegna a Città di Castello l’intera posta in palio.

I numeri e le protagoniste della gara

Per Bastia spiccano i 9 punti di Montacci, seguita da Mazzasette e Alessandretti con 7. Mussini chiude a 4, Sabatini e Borgnini a 1. In campo anche Pici nel ruolo di libero e Roscini, con Boschetti e Montecucco non entrate. Le statistiche complessive registrano 8 battute sbagliate, nessun ace e 2 muri vincenti.

Una serata complicata per la Volley Academy Bastia, che aveva iniziato con buone sensazioni ma non è riuscita a mantenere continuità nei momenti chiave, lasciando strada a un Città di Castello più concreto e determinato.