Sottopasso Bastia: via libera alla convenzione

Rfi Regione e Comune sbloccano l’iter per i lavori

Bastia Umbra compie un passo decisivo verso la realizzazione del sottopasso di Via Firenze. La Giunta Regionale ha approvato la convenzione tripartita che coinvolge l’ente regionale, Rete Ferroviaria Italiana e l’amministrazione comunale. L’atto segna la fine di una fase di stallo burocratico e apre la strada alla progettazione esecutiva. Il Sindaco Erigo Pecci definisce l’evento come un passaggio fondamentale ma non ancora l’avvio del cantiere. L’opera mira a eliminare il passaggio a livello esistente, migliorando sicurezza e fluidità del traffico urbano.

Fine dell’incertezza amministrativa

L’approvazione della convenzione rappresenta la concretizzazione di un percorso avviato dall’attuale giunta fin dal suo insediamento. In precedenza, la questione era regolata da un accordo generico e scaduto, privo di efficacia operativa. Il lavoro intenso degli uffici tecnici ha permesso di trasformare le intenzioni in atti vincolanti. La nuova intesa definisce con precisione ruoli, competenze e tempistiche. Questo ordine amministrativo era necessario per sbloccare le risorse e avviare le procedure tecniche. La chiarezza normativa riduce i rischi di contenzioso e accelera l’iter autorizzativo. Pecci sottolinea come questo risultato dia certezza a un’opera attesa da anni dalla cittadinanza.

Finanziamenti e ruolo di Rfi

Il quadro economico dell’intervento è stato definito nei dettagli. La Regione Umbria contribuisce con un milione di euro, attingendo alle risorse dell’Accordo di Coesione con il Governo centrale. Il Comune di Bastia Umbra partecipa con 1,3 milioni di euro, provenienti dagli oneri di urbanizzazione della lottizzazione Prelios-ex Franchi. Rete Ferroviaria Italiana avrà un ruolo centrale nella progettazione e realizzazione dell’infrastruttura. La collaborazione tra i tre enti garantisce la copertura finanziaria totale necessaria. La ripartizione dei costi riflette l’interesse strategico dell’opera per la mobilità regionale e locale. L’impegno finanziario del Comune dimostra la priorità assegnata al progetto nell’agenda politica municipale.

Sicurezza e visione integrata