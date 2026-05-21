Via ai lavori fognari a Santa Lucia e nuovo parcheggio Po

Il confronto pubblico con i cittadini

Via ai lavori fognari – L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha incontrato la cittadinanza. L’evento si è tenuto mercoledì 20 maggio 2026. La sede scelta è il Centro Sociale di XXV Aprile. L’obiettivo era informare residenti e attività commerciali. Due interventi cruciali sono stati presentati al pubblico. Il primo riguarda il nuovo collettore fognario in Via Santa Lucia. Il secondo concerne il progetto esecutivo del parcheggio di Via Po. La partecipazione è stata numerosa e attiva. Cittadini e operatori economici hanno posto domande precise. L’incontro ha rappresentato un momento di trasparenza istituzionale. Le autorità hanno chiarito dubbi su tempi e modalità dei lavori. Questo dialogo diretto mira a ridurre l’impatto sociale dei cantieri. La collaborazione tra enti e comunità è fondamentale per il successo.

Il potenziamento della rete fognaria

Umbra Acque S.p.A. realizzerà l’opera infrastrutturale prioritaria. Il Sindaco Erigo Pecci ha introdotto l’intervento tecnico. L’Ing. Andrea Vitali ha illustrato i dettagli operativi. Si prevede la posa di una condotta in PEAD spiralato. Il diametro è di 800 mm per una lunghezza di 290 metri. Il tracciato parte da Via Santa Lucia, prima delle aree private. Convoglia il flusso lungo la sede stradale pubblica. Raggiunge l’intersezione con Via del Mec. Qui raccoglie il contributo dell’altro collettore esistente. Prosegue oltre Via Grimau per reimmettersi nella rete a valle. Questa opera migliora l’efficienza idraulica complessiva. Riduce le criticità di carico sulla rete attuale. Spostare il tracciato su viabilità pubblica facilita la manutenzione futura. È un investimento strategico per la salute urbana.

La gestione della viabilità in cantiere

I lavori inizieranno il 25 maggio 2026. La fase più impattante durerà fino al 31 luglio 2026. Il cantiere sarà mobile e organizzato per tratti successivi. Ogni sezione interessata sarà lunga circa 50 metri lineari. Questa metodologia mira a contenere i disagi quotidiani. La chiusura interesserà porzioni progressive di Via Santa Lucia. Il Comandante della Polizia Locale, Marco Montanucci, ha spiegato le regole. Sono stati definiti percorsi alternativi per automobilisti e pedoni. La segnaletica temporanea guiderà il traffico deviato. Particolare attenzione è riservata a Via Curiel. Questa via è indicata come percorso di deflusso principale. Tuttavia, le sue condizioni attuali richiedono interventi preliminari. Il Comune ha subordinato l’autorizzazione al traffico alternativo. Prima dell’apertura, Via Curiel sarà sistemata e incatramata. Questo garantisce la sicurezza strutturale della strada sottoposta a stress.

Il nuovo parcheggio di Via Po

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo. Si tratta della realizzazione di un’area di sosta in Via Po. L’intervento rientra nella pianificazione urbanistica del quartiere. L’importo complessivo dei lavori è di 230.000 euro . L’obiettivo è creare nuovi spazi di sosta regolamentata. Si prevede anche la sistemazione complessiva dell’area circostante. Questo progetto migliora la funzionalità urbana del Villaggio XXV Aprile. I residenti beneficeranno di servizi più efficienti. La validazione tecnica è avvenuta il 4 maggio 2026. Ora l’Amministrazione può procedere con le gare d’appalto. L’affidamento dei lavori seguirà gli step amministrativi standard. La creazione di parcheggi riduce la pressione sulle strade residenziali. Migliora la vivibilità e l’ordine pubblico nella zona. È un segnale concreto di attenzione alle esigenze locali.

Benefici a lungo termine per la città