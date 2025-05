Nuova area per cani a Bastia: approvato il progetto

Sarà realizzata in Via Irlanda, su 1.500 metri quadrati

La Giunta Comunale di Bastia Umbra ha dato il via libera all’iter per la creazione di una nuova area di sgambatura per cani. Con voto unanime, è stato approvato l’atto d’indirizzo che prevede l’individuazione e l’allestimento di uno spazio dedicato agli animali d’affezione e ai loro proprietari.

La zona scelta si trova in Via Irlanda, all’interno di un’area verde di circa 1.500 metri quadrati. Il progetto prevede la realizzazione di un’area attrezzata dove i cani potranno muoversi liberamente in un contesto sicuro e controllato, promuovendo la socializzazione e il benessere.

Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale, volta a potenziare i servizi rivolti alla comunità e alla tutela degli animali. Il Settore Lavori Pubblici del Comune avrà ora il compito di avviare le procedure tecniche necessarie per la realizzazione dell’intervento. L’iniziativa rappresenta un passo in avanti verso uno sviluppo urbano attento sia alle esigenze dei cittadini sia a quelle degli animali domestici.